Κόσμος

Κορονοϊός: η Βραζιλία ξεπέρασε την Ιταλία σε θύματα

Ο πρόεδρος Μπολσονάρου απειλεί με αποχώρηση από τον ΠΟΥ, την ώρα που ο κορονοϊός «σκοτώνει έναν Βραζιλιάνο κάθε λεπτό»

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου απείλησε χθες Παρασκευή να αποσύρει την Βραζιλία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ενώ η υπηρεσία του ΟΗΕ προειδοποίησε τις κυβερνήσεις για τον κίνδυνο άρσης του lockdown πριν επιβραδύνουν την εξάπλωση του κορονoϊού.

Μετά από ένα νέο ρεκόρ ημερήσιων θανάτων, η Βραζιλία μετατράπηκε την Πέμπτη στη χώρα που κατατάσσεται τρίτη παγκοσμίως ως προς τον αριθμό των θυμάτων της πανδημίας της Covid-19, αφήνοντας πίσω την Ιταλία. Ωστόσο, ο Μπολσονάρου συνεχίζει να επιχειρηματολογεί υπέρ μιας γρήγορης άρσης των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβάλει οι βραζιλιάνικες Πολιτείες, ισχυριζόμενος ότι το οικονομικό κόστος είναι πιο σημαντικό από τους κινδύνους της δημόσιας υγείας.

Σε κεντρικό άρθρο στην αρχική σελίδα της Folha de S.Paulo, η βραζιλιάνικη εφημερίδα τόνισε ότι έχουν περάσει μόλις 100 ημέρες από τότε που ο πρόεδρος της χώρας χαρακτήριζε τον ιό που τώρα «σκοτώνει έναν Βραζιλιάνο κάθε λεπτό» μια «μικρή γρίπη».

«Ενώ το διαβάζετε αυτό, ακόμη ένας Βραζιλιάνος πέθανε από κορονοϊό», ανέφερε η εφημερίδα.

Στον ημερήσιο απολογισμό που εκδίδει, το βραζιλιάνικο υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε αργά χθες Παρασκευή πως καταγράφηκαν σε ένα εικοσιτετράωρο 1.005 νέοι θάνατοι και 30.830 νέα κρούσματα. Περισσότερες από 35.000 ζωές έχουν χαθεί εξαιτίας του κορονοϊού από την αρχή της πανδημίας στη χώρα, ενώ τα συνολικά επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται σε 645.771.

Ερωτηθείσα για τις απόπειρες χαλάρωσης των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης στη Βραζιλία παρά τα αυξανόμενα καθημερινά ποσοστά θανάτου και διαγνώσεις, η εκπρόσωπος του Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), Μάργκαρετ Χάρις, δήλωσε ότι το βασικό κριτήριο για την άρση των lockdowns είναι η επιβράδυνση της μετάδοσης.

«Η επιδημία, το ξέσπασμα, στη Λατινική Αμερική είναι έντονα ανησυχητικό», είπε η Χάρις σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη. Μεταξύ των έξι βασικών κριτηρίων για τη χαλάρωση της καραντίνας, είπε, «ένα από αυτά είναι ιδανικά να μειώνεται η μετάδοσης».

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους αργότερα την Παρασκευή, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος απείλησε με αποχώρηση από τον ΠΟΥ, διαμαρτυρόμενος για την «ιδεολογική του προκατάληψη».

«Σας το λέω εδώ, οι ΗΠΑ αποχώρησαν από τον ΠΟΥ, το εξετάζουμε στο μέλλον (...). Είτε ο ΠΟΥ λειτουργεί χωρίς ιδεολογικές προκαταλήψεις, είτε αποχωρούμε και εμείς. Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους από το εξωτερικό να εκφράζουν τα συναισθήματά τους για την υγεία εδώ», είπε στους δημοσιογράφους στη Μπραζίλια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ιδεολογικός σύμμαχος του Μπολσονάρου, ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι οι ΗΠΑ θα τερματίσουν τη δική τους σχέση με τον ΠΟΥ, κατηγορώντας τον Οργανισμό ότι έχει γίνει μαριονέτα της Κίνας, όπου πρωτοεμφανίστηκε ο κοροναϊός.

Η απόρριψη από τον Μπολσονάρου των κινδύνων που θέτει ο ιός για τη δημόσια υγεία και οι προσπάθειες για την άρση των μέτρων απαγόρευσης έχουν συγκεντρώσει κριτική από όλο το πολιτικό φάσμα στη χώρα, και ορισμένοι τον κατηγορούν ότι χρησιμοποιεί την κρίση για να υπονομεύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς.?