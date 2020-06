Κόσμος

Τζορτζ Φλόιντ: ομαδική παραίτηση αστυνομικών μετά την έρευνα για αστυνομική βία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απώθηση και ο τραυματισμός ηλικιωμένου, σε διαμαρτυρία για τον θάνατο του Αφροαμερικανού, προκάλεσε ντόμινο εξελίξεων.

Όλα τα 57 μέλη μιας αστυνομικής μονάδας στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης παραιτήθηκαν από την μονάδα τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την διαθεσιμότητα που τέθηκαν δύο συνάδερφοί τους οι οποίοι εμφανίζονται σε ένα βίντεο να σπρώξουν έναν 75χρονο άνδρα στο έδαφος, τραυματίζοντας τον, ανέφεραν χθες Παρασκευή τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Δύο αστυνομικοί αυτής της μονάδας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του αστυνομικού τμήματος του Μπάφαλο τέθηκαν σε διαθεσιμότητα την Πέμπτη και ερευνούνται μετά την δημοσιοποίηση του περιστατικού.

Το βίντεο, το οποίο τράβηξε ένας δημοσιογράφος του τοπικού δημόσιου ραδιοσταθμού WBFO και το ανήρτησε στον ιστότοπό του και στον λογαριασμό του στο Twitter, δείχνει έναν άνδρα με λευκά μαλλιά να πλησιάζει γραμμή αστυνομικών με εξοπλισμό για την αντιμετώπιση ταραχών. Ένας από αυτούς τον σπρώχνει με ένα γκλομπ και ένας δεύτερος με το χέρι του. Τότε ακούγεται ο ήχος σπασίματος και αίμα τρέχει από το κεφάλι του 75χρονου. Όπως φαίνεται έπειτα οι περισσότεροι από τους αστυνομικούς προσπερνούν τον άνδρα, μολονότι ο αστυνομικός που τον έσπρωξε με το γκλομπ αρχίζει να σκύβει πάνω του προτού τον απομακρύνει ένας άλλος αστυνομικός. Κάποιος ακούγεται να καλεί ιατρική βοήθεια.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν δηλώσεις του προέδρου της ένωσης αστυνομικών του Μπάφαλο, του Τζον Έβανς που ανέφερε ότι οι αστυνομικοί έκαναν απλά τη δουλειά τους και ότι οι συνάδελφοί τους στην ομάδα ανταπόκρισης παραιτήθηκαν από την μονάδα για να διαμαρτυρηθούν για τη μεταχείριση τους. Οι 57 παραμένουν αστυνομικοί, ανέφεραν τα μέσα ενημέρωσης.

Χθες Παρασκευή, μια εκπρόσωπος της εισαγγελίας της τοπικής κομητείας, Κέιτ Μούρο, δήλωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για ενδεχόμενη ποινική ευθύνη σε βάρος των δύο αστυνομικών που έσπρωξαν τον 75χρονο διαδηλωτή, έξω από το δημαρχείο της πόλης.

Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο τόνισε χθες πως μίλησε με τον τραυματία, τον Μάρτιν Γκουτζίνο, και επιβεβαίωσε πως είναι ζωντανός. Ο Κουόμο είπε πως ο αστυνομικός διευθυντής θα πρέπει να απολύσει τους αστυνομικούς που ενεπλάκησαν στο περιστατικό. «Βλέπεις αυτό το βίντεο και διαταράσσει τη βασική αίσθηση αξιοπρέπειας και ανθρωπιάς», σημείωσε. «Γιατί, γιατί, γιατί ήταν αυτό αναγκαίο; Πού ήταν η απειλή;».

Ο δήμαρχος του Μπάφαλο Μπάιρον Μπράουν είπε ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε έπειτα από μια διαμάχη μεταξύ δύο ομάδων διαδηλωτών, που συμμετείχαν σε κινητοποίηση για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη, αν και ο Γκουτζίνο διακρίνεται να είναι μόνος, καθώς προσεγγίζει τους αστυνομικούς στο βίντεο.

Ο Μπράουν τόνισε πως πιστεύει ότι η αστυνομική ένωση άσκησε πίεση στους αξιωματικούς της μονάδας απειλώντας να αποσύρει την υποστήριξη προς αυτούς εάν δεν παραιτηθούν από αυτήν την μονάδα.

«Δεν νομίζω ότι τα συνδικάτα πρέπει να συμπεριφέρονται έτσι», δήλωσε ο Μπράουν στο CNN. «Αυτό δεν ήταν ενέργεια προστασίας του εργαζομένου. Ήταν μια πράξη εκφοβισμού των αστυνομικών και όχι προστασίας των κατοίκων της κοινότητάς μας».

Σύμφωνα με έναν διοργανωτή της κοινότητας που γνωρίζει τον Γκουτζίνο εδώ και μια δεκαετία, ο 75χρονος είναι από χρόνια ακτιβιστής, υπέρμαχος της οικονομικά προσιτής στέγασης, της δικαιοσύνης για το κλίμα και της λογοδοσίας της αστυνομίας και διαμαρτύρεται τακτικά έξω από το Erie County Holding Center, μια φυλακή του Μπάφαλο που υπόκειται σε έλεγχο για σειρά θανάτων κρατουμένων.

«Κάνω αυτή τη δουλειά για περίπου 10 χρόνια και δεν θυμάμαι μια διαμαρτυρία που δεν συμμετείχε ο Μάρτιν», δήλωσε ο Τζον Ουάσινγκτον, διοργανωτής στο People's Action στο Μπάφαλο. «Όποια κι αν ήταν τα ζητήματα δικαιοσύνης, ήταν πάντα εκεί».

Ο Ουάσινγκτον είπε ότι ο Γκουτζίνο πήγε στη διαδήλωση για να διαμαρτυρηθεί για την αστυνομική βία, αλλά «ξεκάθαρα» δεν έθετε κανέναν κίνδυνο για τους αστυνομικούς. Επιβεβαιώσε ότι η υγεία του 75χρονου είναι σε σταθερή κατάσταση.?