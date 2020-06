Κοινωνία

Πανελλαδικές 2020: οδηγός επιτυχίας για 8 στους 10!

Στην τελική ευθεία, εν μέσω των περιορισμών λογω κορονοϊού, η προσπάθεια για είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Λίγες ημέρες απομένουν μέχρις ότου οι υποψήφιοι των φετινών Πανελλαδικών «ριχτούν στη μάχη» για μία από τις 77.970 θέσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν με αλλαγές σε σχέση με πέρυσι, αλλά όχι μόνο εξαιτίας του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων θα κυμανθεί γύρω στις 100.000, κάτι που σημαίνει ότι 8 στους 10 υποψήφιους θα εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Για τους υποψήφιους που θα εξεταστούν με το νέο σύστημα -«σύστημα Γαβρόγλου»- που θα ισχύσει για πρώτη φορά φέτος (και πιθανότατα και τελευταία, εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας), τα μαθήματα δεν θα έχουν συντελεστή βαρύτητας. Επιπλέον, οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξεταστούν στο μάθημα της Κοινωνιολογίας και όχι των Λατινικών.

Επιπλέον, οι συνθήκες στην εποχή μετά το lockdown εξαιτίας του Covid-19 επιτάσσουν αλλαγές και στη διεξαγωγή των εξετάσεων. Ήδη, η ημερομηνία έναρξης των Εξετάσεων έχει μετακινηθεί ημερολογιακά κατά μία εβδομάδα, σε σχέση με την καθιερωμένη, ενώ η ύλη σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα έχει μειωθεί αναλογικά με την πρόοδο που είχε πραγματοποιηθεί στη διδασκαλία μέχρι τις 11 Μαρτίου, ημέρα που έκλεισαν τα σχολεία.

Επιτυχόντες οι 8 στους 10

Μέχρι σήμερα, δεν έχει ολοκληρωθεί το παζλ των αριθμών των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020, καθώς «λείπει» ο ακριβής αριθμός των υποψηφίων των ΕΠΑΛ. Το υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει μόνο τον αριθμό των υποψηφίων των ΓΕΛ που δήλωσαν συμμετοχή στις εξετάσεις, ο οποίος ανέρχεται στις 82.159 (ΓΕΛ, ημερήσια και εσπερινά, παλαιό και νέο σύστημα). Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το υπουργείο Παιδείας, ο αριθμός των υποψηφίων από τα ΕΠΑΛ θα κυμανθεί περίπου στις 18.000.

Αυτό σημαίνει ότι περίπου 100.000 θα είναι οι υποψήφιοι συνολικά που θα συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι ο συνολικός αριθμός εισακτέων στις σχολές, στα τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 έχει καθοριστεί στους 77.970 (αριθμός ίδιος με εκείνον της περυσινής χρονιάς), μπορεί να υπολογιστεί ότι περίπου οι 8 στους 10 υποψηφίους θα είναι και επιτυχόντες.

Οι νέοι κανόνες διεξαγωγής

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, η χρήση μάσκας από τους υποψήφιους είναι προαιρετική, αλλά υποχρεωτική για τους επιτηρητές εκπαιδευτικούς στις αίθουσες. Ακόμη, σε κα?θε αι?θουσα εξε?τασης θα πρέπει να τηρει?ται απο?σταση 1,5 με?τρου μεταξυ? των υποψηφι?ων. Το ίδιο θα ισχύει και στους χώρους προετοιμασι?ας και στους χώρους εξέτασης των υποψηφι?ων με αναπηρι?α και ειδικε?ς εκπαιδευτικε?ς ανα?γκες η? ειδικε?ς μαθησιακε?ς δυσκολι?ες.

Οι αίθουσες θα αερίζονται με φυσικό τρόπο και η χρήση ανεμιστήρων θα απαγορεύεται.

Όπως ήδη ισχύει στο σχολικό περιβάλλον μετά την άρση του lockdown, θα πρέπει να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και να τηρούνται οι οδηγίες καλής υγιεινη?ς των χεριω?ν, με χρη?ση νερου? και σαπουνιου? η? με αλκοολου?χο αντισηπτικό δια?λυμα, συ?μφωνα με τις οδηγι?ες του Εθνικου? Οργανισμου? Δημο?σιας Υγει?ας (ΕΟΔΥ). Επίσης, τα εξεταστικά κέντρα θα τηρούν τους κανόνες του ΕΟΔΥ και για την καθαριότητα.

Τα κυλικεία θα παραμείνουν κλειστά και κατά το χρονικό διάστημα που θα διενεργούνται οι εξετάσεις.

Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020

Οι Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 15 Ιουνίου για τα Γενικά Λύκεια και στις 16 Ιουνίου για τα Επαγγελματικά Λύκεια και θα ολοκληρωθούν στις 26/6 και 30/6 αντίστοιχα. Θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων από 1 έως και 13 Ιουλίου. Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των Υγειονομικών Εξετάσεων και της Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, έχει οριστεί από τις 29 Ιουνίου έως και τις 10 Ιουλίου.?