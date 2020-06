Αθλητικά

Σέντρα ξανά στην Super League

Έπειτα από απουσία τριών και πλέον μηνών, η Super League επιστρέφει. Τα ντέρμπι και ο αγώνας που αναβλήθηκε.

Έπειτα από απουσία τριών και πλέον μηνών, η Super League επιστρέφει με τις αναμετρήσεις της 1ης αγωνιστικής των Play Off και των Play Out. Αγώνες που, αρχικά, θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών, στα πλαίσια της προστασίας μετά την πανδημία του κορονοϊού.

Στην πρεμιέρα των Play Off, τα βλέμματα θα είναι στραμμένα αφενός στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στον απόηχο των δικαστικών «μαχών» ανάμεσα στους δύο συλλόγους, αφετέρου στο Ολυμπιακό Στάδιο και το αθηναϊκό ντέρμπι, με την ΑΕΚ να φιλοξενεί τον - ταλαιπωρημένο από την επικείμενη αποχώρηση του Γιώργου Δώνη - Παναθηναϊκό. Μια ημέρα νωρίτερα, το Σάββατο 6/6, ο Άρης περιμένει τον ΟΦΗ στη Θεσσαλονίκη, με τις δυο ομάδες να έχουν εξασφαλισμένο το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Λάρισα και Αστέρας Τρίπολης θα διεκδικήσουν την πρωτιά στα Play Out, με τους Θεσσαλούς να υποδέχονται τους Αρκάδες. Ο Παναιτωλικός κοντράρεται με τη Λαμία ενώ ο ουραγός Πανιώνιος φιλοξενεί τον Βόλο, στο πρώτο χρονικά παιχνίδι του μίνι πρωταθλήματος.

Εν τω μεταξύ, σε αναβολή, για λόγους προστασίας από τον κορονοϊό, οδηγήθηκε το παιχνίδι Ξάνθη-Ατρόμητος, που είχε επαναπρογραμματιστεί κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας (04/06), για την Κυριακή (07/06, 18:45) στο γήπεδο των Πηγαδιών.

Αιτία της αναβολής στάθηκε η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης, κάτι που είχε επισημάνει κι ο Ατρόμητος σε επιστολή που είχε στείλει προς τη Λίγκα το μεσημέρι της Πέμπτης (04/06). Θέτοντας ερωτήματα ως προς την ασφάλεια της αποστολής του, ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με την ακριτική ομάδα, που ήταν αρχικά προγραμματισμένος για το απόγευμα του Σαββάτου (06/06). Η ομάδα του Περιστερίου ήθελε να έχει λεπτομερή και πλήρη εικόνα της κατάστασης στην Ξάνθη, ώστε να ληφθεί μια υπεύθυνη απόφαση, η οποία θα εγγυάται την ασφάλεια και την υγεία όλων των εμπλεκόμενων στον αγώνα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής των Play Off:

Σάββατο 6 Ιουνίου

21:30 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης - ΟΦΗ

Κυριακή 7 Ιουνίου

19:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

21:30 Ολυμπιακό Στάδιο, ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

Η βαθμολογία των Play Off:

1. Ολυμπιακός 66 53-9

2. ΠΑΟΚ 52 50-23

3. ΑΕΚ 51 42-22

4. Παναθηναϊκός 44 35-23

5. ΟΦΗ 34 35-35 (4)

6. Άρης 34 38-32 (1)

*** Ο ΠΑΟΚ έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση 7 βαθμών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής των Play Out:

Σάββατο 6 Ιουνίου

19:15 Γήπεδο Πανιωνίου ΓΣΣ, Πανιώνιος - ΝΠΣ Βόλος

Κυριακή 7 Ιουνίου

19:15 AEL FC Arena, Λάρισα - Αστέρας Τρίπολης

Δευτέρα 8 Ιουνίου

20:00 ΔΑΚ Λαμίας, Λαμία - Παναιτωλικός

Η βαθμολογία των Play Out:

7. Ατρόμητος 32 31-36

8. Λάρισα 30 28-33 (4)

9. Αστέρας Τρίπολης 30 33-37 (1)

10. Λαμία 27 19-33 (3, -14)

11. ΝΠΣ Βόλος 27 23-42 (3, -19)

12. Ξάνθη 18 21-32

13. Παναιτωλικός 17 20-42

14. Πανιώνιος 11 16-45

*** Ο Πανιώνιος ξεκίνησε τη σεζόν με -6 βαθμούς. Η Ξάνθη έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση 12 (7+5) βαθμών.