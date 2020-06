Οικονομία

Κορονοϊός - Επιδόματα ανεργίας: Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ δίνει απαντήσεις στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι και πότε δικαιούνται παράταση του βοηθήματος. Τι ισχύει για τους εργαζόμενους σε τουρισμό – επισιτισμό. Νέα προγράμματα για θέσεις εργασίας.