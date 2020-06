Πολιτική

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: Θα φύγουν 5500 υπάλληλοι από την ΔΕΗ (βίντεο)

Τι λέει ο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα κίνητρα αγοράς ηλεκτροκίνητων οχημάτων και τα σημεία φόρτισης.

Δεν πάμε να χρηματοδοτήσουμε την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου, αλλά κυρίως τα scooter και τα ηλεκτρικά ποδήλατα, καθώς αναλογικά τα ποσοστά επιδότησης, επι της τιμής τους, είναι αντίστοιχα 15%, 20% και 40%, ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”.

Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόγραμμα επιχορηγήσεων για την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων, αναφέροντας ότι συνολικά με τις παρεμβάσεις της Πολιτείας, σε σχέση με την σημερινή τιμή των οχημάτων, η τιμή τους μειώνεται κατά περίπου 25%.

Σε ότι αφορά τους φορτιστές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ο Υπ. Περιβάλλοντος ανέφερε ότι υπάρχουν δεσμεύσεις από τους παραχωρησιούχους ώστε να καλυφθούν όλες οι εθνικές οδοί, ενώ παράλληλα θα υπάρξει κάλυψη σε λιμάνια και άλλα κομβικά σημεία, οι Δήμοι οφείλουν μέχρι τον Μάρτιο να αναλάβουν σχετική πρωτοβουλία και οι εισαγωγείς αυτοκινήτων έχουν δεσμευθεί για ανάπτυξη 1.200 φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε διάφορα μέρη της χώρας. Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι υπάρχει πρόνοια για ανάλογες εγκαταστάσεις στα καινούρια κτήρια, καθώς και απλοποίηση των διαδικασιών για τοποθέτηση σημείων φόρτισης σε υφιστάμενα κτήρια.

Σε ότι αφορά τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι απαγορεύεται η εισαγωγή τους, ενώ εάν κάποιος αγοράσει στο εξωτερικό όχημα ηλικίας άνω των 12 ετών, για να το φέρει για κυκλοφορία στην Ελλάδα θα πρέπει να πληρώσει πρόστιμο 4.000 ευρώ.

Σε ότι αφορά την ΔΕΗ και το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι θα φύγουν από την Επιχείρηση περίπου 5.000-5.500 εργαζόμενοι, αναφέροντας ότι το προσωπικό της ΔΕΗ θα μειωθεί από τις 16.000 σε περίπου 12.000 υπαλλήλους, μαζί με κάποιες προσλήψεις που θα γίνουν, όπως ανέφερε, δίχως αυτό να έχει κόστος για τους καταναλωτές.

Απαντώντας στις αιτιάσεις του Αλέξη Τσίπρα για την ύφεση και την οικονομία, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι η Κυβέρνηση έχει δείξει δείγματα γραφής σε όλα τα επίπεδα, ενώ αναφερόμενος στην οικονομία ανέφερε «δεν βλέπουν τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη; Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αφορούν και τον Μάρτιο, οπότε είχε ξεκινήσει η επίδραση της πανδημίας», σημειώνοντας όι «προφανώς θα έχουμε ύφεση το 2020 και ανάκαμψη το 2021».