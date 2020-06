Κοινωνία

Θρήνος για μητέρα που σκοτώθηκε σε τροχαίο (εικόνες)

Τι λένε οι πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος. Σε δάσος κατέληξε το ΙΧ.

Μια μητέρα σκοτώθηκε σε θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στις 15:45 της Παρασκευής, στην εθνική οδό Καλλονής –Μυτιλήνης, στο ύψος του Καμμένου Δάσους.

Αυτοκίνητο που οδηγούσε η 39χρονη, κάτω από άγνωστες συνθήκες, βγήκε από το δρόμο και κατέληξε στο δάσος, με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει σε δέντρο. Από τα συντρίμμια του αυτοκίνητου, ανασύρθηκε νεκρή η άτυχη γυναίκα.

Η οδηγός σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το kalloninews.gr, ήταν μητέρα δυο παιδιών και εργαζόταν σε τραπεζικό κατάστημα της Καλλονής, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος δεν αποκλείουν η οδηγός να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.