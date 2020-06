Πολιτική

Ραγκούσης στον ΑΝΤ1: η Κυβέρνηση υποθάλπει κρούσματα αστυνομικής αυθαιρεσίας (βίντεο)

Τι λέει ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη για την κρίση λογω κορονοϊού και την κατάσταση στην αγορά.

«Εμείς λέμε ότι πρέπει να πέσουν τώρα χρήματα στην αγορά, γιατί αλλιώς θα έρθουν λουκέτα και ανεργία και μετά θα είναι αδύνατον ή πολύ πιο κοστοβόρο να στηρίξεις την αγορά και τους ανθρώπους», είπε μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Γιάννης Ραγκούσης, αναφερόμενος στις επιπτώσεις απο την κρίση του κορονοϊού και συμπληρώνοντας ότι «είναι αδιανόητο μια κυβέρνηση 10 μηνών να έχει οδηγήσει την χώρα σε ύφεση, πριν να έρθει ο κορονοϊός»

«Η Κυβέρνηση έχει άλλη άποψη από την δική μας, αλλά το θέμα είναι να δει την πραγματική οικονομία και να μιλήσει με τους επαγγελματίες που ζητούν να πέσει χρήμα στην αγορά», σημείωσε ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι".

Απαντώντας σε δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου αναφορικά με την καμπάνια για την ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού, σύμφωνα με την οποία δεν υπήρξε το ελάχιστο κόστος για το Δημόσιο, αντίθετα με τις καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ περί κόστους 32 εκ ευρώ, με τον κ. Ραγκούση να λέει ότι «είναι πρωτοφανές να είναι ίδιο το σύνθημα μιας εταιρείας με το σύνθημα για τον ελληνικό τουρισμό και να είναι πανομοιότυπη η διαφήμιση τους», ενώ αναφέρθηκε και σε παραιτήσεις μελών του ΔΣ του ΕΟΤ.

Για τους αστυνομικούς, ο κ. Ραγκούσης είπε ότι η πλειονότητα όσων υπηρετούν στο Σώμα υπερβάλλουν εαυτόν, δίχως, όπως είπε ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ να έχουν λάβει ένα επίδομα επιδοκιμασίας από την Κυβέρνηση, όπως συνέβη προ μηνών με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σχολιάζοντας βίντεο που αναρτήθηκε από την «Εφημερίδα των Συντακτών», που επικαλείται κρούσμα αυθαιρεσίας και αστυνομικής βίας σε βάρος πολίτη στα Σεπόλια, ο κ. Ραγκούσης ανέφερε ότι έχουν πληθύνει τα κρούσματα έκνομης και αυθαίρετης αστυνομικής βίας, τα οποία η Κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει και αφήνει αυτά τα κρούσματα να εξελίσσονται, δίχως να τα φέρνει στην επιφάνεια.

Όπως συνέχισε ο κ. Ρουβίκωνας, «όλα αυτά, με την ΝΔ να λέει ότι θα φέρω την Ασφάλεια, θα καθαρίσω τα Εξάρχεια και θα πιάσω τον Ρουβίκωνα στις 8 Ιουλίου, ενώ ο Ρουβίκωνας προχθές πέταγε τρικάκια έξω από το Μαξίμου και στα Εξάρχεια πάλι «καίγονταν» προχθές. Ο στόχος ήταν η πρόσληψη 1500 ατόμων χωρίς εξετάσεις, αφήνοντας εκτός παιδιά που μαστίζονται από την ανεργία και θα μπορούσαν να ενταχθούν στο Σώμα».