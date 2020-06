“Πανσέληνος της Φράουλας”: Εντυπωσιακές εικόνες από το σπάνιο φαινόμενο

Life

Εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες το βράδυ της Παρασκευής από την ασυνήθιστη πανσέληνο του Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, η έκλειψη παρασκιάς Σελήνης, ένα φαινόμενο κατά το οποίο το φεγγάρι περνάει μέσα από την παρασκιά της Γης, δηλαδή το εξωτερικό τμήμα της σκιάς του πλανήτη μας, έγινε ορατή κι από την Ελλάδα.

Η έκλειψη διήρκεσε συνολικά τρεις ώρες και 18 λεπτά. Στην Αθήνα άρχισε στις 20:45, έφτασε στο μέγιστο στις 22:25 και τελείωσε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα.

Αυτή είναι η δεύτερη φετινή έκλειψη, καθώς είχε προηγηθεί στις 10 Ιανουαρίου, επίσης, μία έκλειψη παρασκιάς Σελήνης. Θα ακολουθήσουν εντός του 2020 μία δακτυλιοειδής έκλειψη Ηλίου στις 21 Ιουνίου, μία έκλειψη παρασκιάς Σελήνης στις 5 Ιουλίου, μία τέταρτη έκλειψη παρασκιάς Σελήνης στις 30 Νοεμβρίου και, τέλος, μία ολική ηλιακή έκλειψη στις 14 Δεκεμβρίου.

