Παπάς “έπιασε” ψάρι 35 κιλών! (εικόνες)

Δεν πίστευε στα μάτια του ο ιερέας, όταν αντίκρισε την ψαριά του.

Δεν πίστευε στα μάτια του ο πατήρ Βασίλειος, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Γεωργανάδων του Δήμου Φαρκαδόνας, ο οποίος μετέβη στο Πηνειό ποταμό στην περιοχή της Πηνειάδας για ψάρεμα. Στον ελεύθερο χρόνο του ο ιερέας των Γεωργανάδων ασκεί το αγαπημένο του χόμπι ψαρεύοντας στο ποτάμι, προσευχόμενος ταυτόχρονα για τους πιστούς του χωριού του, αλλά και για όλο τον κόσμο.

Συνοδευόμενος από τον γιο του που την μετέδωσε την αγάπη για το ψάρεμα και την προστασία του περιβάλλοντος, έριψαν αγκίστρι στα νερά του Πηνειού και περίμεναν την ψαριά. Λίγη ώρα αργότερα δεν πίστευαν στα μάτια τους καθώς τραβούσαν το αγκίστρι και δυσκολευόταν αρκετά. Στην περιέργεια τους αντιλαμβανόταν ότι στο αγκίστρι τους πιάστηκε ένα μεγάλο ψάρι, ένας γουλιανός που ζύγιζε περισσότερο των 35 κιλών. Μετά δυσκολίας και βασάνων και επιχειρώντας με πολλούς τρόπους ο π. Βασίλειος και ο γιός του κατάφεραν να βγάλουν το ψάρι από τα νερά και να το μεταφέρουν στο χωριό.

Μάλιστα δεν το κράτησαν για τους ίδιους, αντιθέτως το μετέφεραν στο κρεοπωλείο του χωριού, το οποίο τεμαχίστηκε σε μερίδες προκειμένου να μοιραστεί στους κατοίκους του οικισμού.

«Πραγματικά δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε πως με ένα απλό αγκίστρι θα βγάζαμε ένα τόσο μεγάλο ψάρι. Ήταν πραγματικά ένα θαύμα που μας θύμισε το θαύμα του Χριστού που τα δύο ψάρια και οι άρτοι πολλαπλασιάστηκαν σε εκατοντάδες τρέχοντας «πεντακισχιλιες» ανθρώπους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά στην έρημο», τόνισε στην τοπική ηλεκτρονική εφημερίδα ΚΡΗΝΗ LIVE ο ιερέας.

Ακολουθώντας τα έργα και τις πράξεις του Κυρίου, ο ιερέας αποφάσισε να διανείμει το μεγάλο ψάρι στους κατοίκους του χωριού.

«Ο δε Κύριος, αφού επήρε τα πέντε ψωμιά και τα δύο ψάρια, ύψωσε τα βλέμματα στον ουρανό, δοξολόγησε τον Πατέρα και έκοψε κομμάτια τα ψωμιά και έδιδε στους μαθητές, δια να παραθέσουν εις τα πλήθη, και τα δύο ψάρια επίσης μοίρασε εις όλους. Κα? ?φαγον πάντες κα? ?χορτάσθησαν…».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Πηνειό ποταμό τα συγκεκριμένα ψάρια χαρακτηρίζονται αρκετά, ωστόσο ο ιερέας ήταν η μοναδική φορά που έβγαλε ένα τόσο τεράστιο ψάρι.

Πηγή: krinitrikalon.gr