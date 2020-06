Κόσμος

Κορονοϊός – Ρωσία: ημερήσια αύξηση 2% στα κρούσματα

Εξακολουθεί να παραμένει δύσκολη η κατάσταση στην Ρωσία. Αυξήθηκαν κρούσματα και νεκροί.

Η Ρωσία ανέφερε σήμερα 8.855 νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 458.689.

Ο ρυθμός της ημερήσιας αύξησης των κρουσμάτων παραμένει στο 2%.

Αξιωματούχοι δήλωσαν πως 197 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την Covid-19 μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, αυξάνοντας τον επίσημο απολογισμό των θανάτων στη χώρα σε 5.725.

Το προηγούμενο 24ωρο είχαν καταγραφεί 144 θάνατοι.