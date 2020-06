Οικονομία

Γεωργιάδης: Αν σπαταλήσουμε τα χρήματα της ΕΕ θα είμαστε ανάξιοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τις τράπεζες και την χορήγηση δανείων αλλά και για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Οι τράπεζες θα αξιολογηθούν για το ρυθμό χορήγησης δανείων και όσες δεν ανταποκρίνονται, όπως πρέπει, θα χάνουν χρήματα, σημείωσε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός είπε πως πλέον οι πελάτες των τραπεζών θα χρειάζεται να καταθέτουν μόνο 12 έγγραφα για τη ρύθμιση δανείων. Το μόνο κριτήριο που υπάρχει είναι να είσαι τραπεζικά ενήμερος μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019 και ο ορισμός της προβληματικής επιχείρησης να είναι σύμφωνα με την ΕΕ.

Οι τράπεζες λαμβάνουν ένα μέρος του ρίσκου, όπως εξήγησε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι θα υπάρχει εξασφάλιση δανείου έως 40% του ποσού, αναλόγως τον πελάτη. «Όσο πιο αξιόχρεος είσαι τόσο λιγότερη εξασφάλιση έχεις», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Στη συνέχεια ο υπουργός είπε πως τα 2 δισ. ευρώ μοιράστηκαν βάσει του επισήμου μεριδίου αγοράς της κάθε τράπεζας.

«Στις 30 μέρες θα ελέγξουμε το ρυθμό χορηγήσεως των δανείων ανά τράπεζα. Οι τράπεζες που έχουν πάει γρήγορα θα πάρουν περισσότερα χρήματα και θα κάνουμε αναμόρφωση αυτού του ποσού.

Οι τράπεζες που έχουν πάει αργά θα χάσουν χρήματα. Θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν λιγότερα δάνεια άρα θα βγάλουν λιγότερα κέρδη και να απολογηθούν στους μετόχους τους», όπως ανέφερε.

Για το εγγυοδοτικό, συγκεκριμένα, ο υπουργός εξήγησε πως εάν μια τράπεζα ζητάει υποχρεωτικά 40% εξασφάλιση από τους πελάτες, όταν την ελέγξουν, θα έχει μείνει πίσω και τότε θα της πάρουν τα χρήματα πίσω.

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε: «Όποια τράπεζα πάει αργά θα της πάρουμε τα λεφτά. Να ξηλώσουν τους διευθυντές σε όποια τράπεζα δεν δίνει δάνεια στον κόσμο».

Όσον αφορά το πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάκαμψη της οικονομίας, ο υπουργός είπε πως τα λεφτά δεν έχουν έρθει ακόμα στην Ελλάδα και πρόσθεσε: «Ο σχεδιασμός είναι σύνθετη διαδικασία. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα.»

Οι συνεργάτες του πρωθυπουργού θα έχουν τη γενική επιστασία και ευθύνη για τη διαχείριση του πακέτου, συμπλήρωσε και συνέχισε: «Αν σπαταλήσουμε τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είμαστε ανάξιοι.»

Στο σχόλιο του κ. Τσίπρα για τυχοδιωκτισμό με πρόωρες εκλογές ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να γίνουν πρόωρες εκλογές.

Για τη στήριξη των επιχειρήσεων υπογράμμισε πως οι περιφερειάρχες έβαλαν πλάτη για να βρεθούν χρήματα για τις επιχειρήσεις και σχετικά με την οικονομία την περίοδο της καραντίνας ο υπουργός είπε ότι οι καταθέσεις μέσα στην καραντίνα αυξήθηκαν κατά 3 δισ. ευρώ.

Για τον Ερντογάν και τις τουρκικές προκλήσεις ανέφερε ότι «έχει συμφέρον από μια περιπέτεια. Εμείς έχουμε συμφέρον από την ηρεμία. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Αν οποιοσδήποτε τολμήσει να αμφισβητήσει την εθνική μας κυριαρχία, όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Είναι σαφές προς την Τουρκία. Ο Ερντογάν θα λέει ό,τι θέλει. Είναι σε δύσκολη θέση».