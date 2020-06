Τεχνολογία - Επιστήμη

Ψηφιακά οι αποζημιώσεις για εργοθεραπεία και λογοθεραπεία

Ξεκινά η ψηφιακή έκδοση των ληξιαρχικών πράξεων. Τι σχεδιάζεται για τις άδειες γάμου και βάπτισης.

Την ψηφιοποίηση των αδειών γάμου και βάφτισης προγραμματίζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ από την ερχόμενη Τρίτη, μέσω του gov.gr θα αρχίσουν να εκδίδονται ψηφιακά και ληξιαρχικά πιστοποιητικά. Η αρχή θα γίνει με τα πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης και ιθαγένειας, ενώ αναμένονται κι άλλα πέντε. Να σημειώσουμε ότι τα πιστοποιητικά σε αριθμούς μεταφράζονται σε 6.600.000 επισκέψεις σε ληξιαρχεία και δημοτολόγια το χρόνο. Αυτές οι δράσεις εντάσσονται στο γενικότερο σχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ελάφρυνση των οικογενειών και την άμεση εξ αποστάσεως εξυπηρέτησή τους όσον αφορά σε πιστοποιητικά ή έγγραφα που χρειάζονται.

Έπειτα από την πρωτοβουλία για ψηφιακή δήλωση γέννησης του βρέφους στα μαιευτήρια που λειτουργεί από το Φεβρουάριο κι «έλυσε τα χέρια» των νέων γονιών, αλλά και για τις αιτήσεις εγγραφής στα δημόσια νηπιαγωγεία που υποβλήθηκαν ψηφιακά μέσω της gov.gr (από 15 Μαΐου έως τις 30 Μαΐου, υπολογίζεται ότι έγιναν περίπου 100.000 αιτήσεις για εγγραφή) έρχεται μια νέα πρωτοβουλία του υπουργείου μέσα από το νομοσχέδιο με τίτλο «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», που έχει βγει στη διαβούλευση.

Πρόκειται για την διάταξη που ορίζει την αλλαγή της διαδικασίας για την αποζημίωση από τις ειδικές θεραπείες, εργοθεραπεία και λογοθεραπεία. Έως τώρα, οι γονείς για κάθε θεραπεία πηγαίνουν και στήνονται στην ουρά, προσκομίζοντας συνεχώς έγγραφα και αποδείξεις προκειμένου να εισπράττουν τα χρήματα που δίνουν. Στο εξής, αυτό θα γίνεται ψηφιακά. Να σημειώσουμε ότι την μέχρι τώρα διαδικασία ακολουθούσαν σχεδόν100.000 οικογένειες.

Σύμφωνα με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η υποβολή της αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αποζημίωση δαπανών για τις ειδικές θεραπείες παιδιών και εφήβων, που διενεργούνται από ιδιώτες παρόχους ειδικής αγωγής μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, να πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. (gov.gr) H υποβολή της αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Όπως ορίζεται από το σχετικό άρθρο, οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να συντάσσονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, ενώ το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης είναι αρμόδιο για τη διαλειτουργικότητα των επιμέρους μητρώων των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Τέλος, όπως αναφέρεται, η εκκαθάριση των σχετικών δαπανών διενεργείται από τα αρμόδια όργανα του ΕΟΠΥΥ, στο πλαίσιο των λειτουργικών σκοπών του, όπως αυτοί προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με την ηλεκτρονική αίτηση και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης. Για την εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των ανωτέρω δαπανών των δικαιούχων περίθαλψης υποβάλλονται μηνιαίως τα εξής δικαιολογητικά: α) ηλεκτρονικό τιμολόγιο του παρόχου ή ψηφιακό αντίγραφο του υπογεγραμμένου πρωτότυπου τιμολογίου και β) ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνονται η ακρίβεια του συνόλου των υποβληθέντων στοιχείων και το γεγονός ότι το σύνολο των υποβληθεισών πράξεων και υπηρεσιών εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας και βεβαιώνεται η ανάληψη υποχρέωσης του δικαιούχου περίθαλψης για ασφαλή τήρηση του φυσικού αρχείου για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών και προσκόμισή του στον Οργανισμό, εφόσον ζητηθεί. Τα δικαιολογητικά τηρούνται σε φυσική μορφή από τους δικαιούχους περίθαλψης και τίθενται στη διάθεση του Οργανισμού οποτεδήποτε ζητηθούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο υπεύθυνος τήρησης του φυσικού αρχείου του προηγούμενου εδαφίου γνωστοποιείται στον Οργανισμό και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.