Παράξενα

Μετά απο 6 χρόνια έμαθε ότι ήταν “κόκκινος” στην Εφορία για 3 λεπτά του ευρώ!

Για γέλια και για κλάματα η περιπέτεια του φορολογούμενου, ο οποίος εμφανιζόταν με χρέη στην Εφορία, χωρίς να ξέρει από πού και πόσα χρήματα όφειλε.

Με… έξι χρόνια καθυστέρηση, θυμήθηκε η Εφορία ένα συμπολίτη μας για ληξιπρόθεσμη οφειλή που αγγίζει το αστρονομικό ποσό των τριών λεπτών του ευρώ (!) που με τις προσαυξήσεις έφτασε τα 5 λεπτά και καλείται να το εξοφλήσει, καθώς φαίνεται χρεωμένος!

Όπως προκύπτει από την ταυτότητα της οφειλής, το «χρέος» αφορά το οικονομικό έτος 2014 και προκύπτει από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ.

Όπως περιέγραψε ο συμπολίτης μας στη «δ», μέχρι σήμερα δεν είχε λάβει προηγούμενη σχετική ειδοποίηση, γι’ αυτό και του έκανε εντύπωση το γεγονός, ότι εμφανιζόταν να έχει χρέος.

«Δεν ξέρω αν είναι για γέλια ή για κλάματα το ότι εμφανίστηκε χρέος του 2014 που με τις προσαυξήσεις φτάνει τα 5 λεπτά! Κατανοώ ότι πρόκειται για διαδικασία που προκύπτει από το σύστημα, αλλά να εμφανίζομαι χρεωμένος για οφειλή που δεν γνώριζα και που προέκυψε έπειτα από έξι χρόνια, είναι κάτι που μου προκάλεσε δυσάρεστη έκπληξη», λέει στη «δ» ο συμπολίτης μας, ο οποίος έκανε γνωστό ότι θα… εξοφλήσει τη Δευτέρα την οφειλή του.

