Κοινωνία

Πέθανε η γυναίκα που είχε πέσει σε κώμα μετά τη γέννα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανείπωτη θλίψη σκορπά η είδηση του θανάτου της 27χρονης Δώρας που έδινε "μάχη" για να κρατηθεί στην ζωή.

Ύστερα από 18 ημέρες στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκομείο του Ρίου, το νεαρό κορίτσι, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, η 27χρονη Δώρα που είχε πέσει σε κώμα αμέσως μετά απο την γέννηση του παιδιού της, δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Η οικογένεια και ο πατέρας του νεογέννητου παιδιού της, ήλπιζαν σε ένα θαύμα όλες αυτές τις μέρες, καθώς η Δώρα ήταν εγκεφαλικά νεκρή. Το μοναδικό ζωτικό όργανο σε λειτουργία, η καρδιά της, σταμάτησε λίγο μετά τις 7 σήμερα το πρωί.

Τα δύο νέα παιδιά ο Τάσος και η άτυχη κοπέλα έκαναν όνειρα για τον γάμο τους αλλά και την βάφτιση του παιδιού που έφερε στον κόσμο.. κανείς όμως δεν φανταζόταν ότι λίγες ώρες μετά τον τοκετό και ενώ το αγοράκι τους ήταν υγιέστατο οι γιατροί θα ανακοίνωναν ότι η νεαρή μητέρα ήταν εγκεφαλικά νεκρή .

Από εκείνη τη στιγμή οι δικοί της προσπαθούν να βρουν απαντήσεις στο ερώτημα...τι ακριβώς συνέβη τελικά στο χειρουργείο και η Δώρα πια δεν βρίσκεται στη ζωή. Ο σύντροφος της 27χρονης μιλώντας και στον ΑΝΤ1 πριν απο λίγες μέρες είχε πει πως η νεαρή κοπέλα ήταν υγιέστατη όμως μετά την νάρκωση... δεν ξύπνησε ποτέ.



Για την υπόθεση έχει διαταχθεί κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα, με τους γιατρούς να έχουν ήδη καταθέσει, ενώ αναμένεται να γίνει νεκροψία -νεκροτομή.