Δένδιας: Αναθεωρητισμοί και γκρίζες ζώνες θα γυρίσουν μπούμερανγκ στην Τουρκία

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών απηύθυνε σαφή προειδοποίηση στην Άγκυρα. Τι είπε για τον φράκτη στον Έβρο και τις θαλάσσιες ζώνες.

Αναθεωρητισμοί και γκρίζες ζώνες θα μπορούσαν να γυρίσουν μπούμερανγκ στην Τουρκία, σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Έθνος», ενώ υπογραμμίζει πως η ελληνική διπλωματία επανέρχεται στη Μεσόγειο με «αξιοσημείωτη ενεργητικότητα».

Όπως τονίζει ο κ. Δένδιας, η επέκταση του φράχτη στα χερσαία σύνορα θα ενισχύσει περισσότερο την ασφάλεια και την προστασία τους, ενώ «στη θάλασσα, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και οι υπηρεσίες ασφαλείας καθημερινά λειτουργούν ως τείχος αποτροπής έναντι οποιασδήποτε απόπειρας παραβίασης της ελληνικής κυριαρχίας».

«Όπως έχει τονίσει και ο πρωθυπουργός, από τον Έβρο μέχρι το Καστελόριζο και από την Ερείκουσα μέχρι και τη Γαύδο η Ελλάδα πάντα θα υπερασπίζεται αποτελεσματικά και με αυτοπεποίθηση την εδαφική της ακεραιότητα και την ασφάλειά της».

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρει πως η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με όλους τους γείτονές μας, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας είναι σταθερή επιδίωξη της χώρας μας, «εφαρμόζοντας όσα προβλέπονται στο κατεξοχήν νομικό κείμενο αναφοράς, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θάλασσας».

«Οι προσπάθειες της Τουρκίας να αγνοήσει τη γεωγραφία και τους γείτονές της και να ασπαστεί φανταστικούς κανόνες του Διεθνούς Δικαίου δεν έχουν κανένα αντίκρισμα και έχουν καταδικαστεί από τη διεθνή κοινότητα», επισημαίνει και προσθέτει: «Η Τουρκία ας προσέξει καλύτερα τη Συνθήκη της Λωζάνης και να την αντιμετωπίσει με σεβασμό και χωρίς αναθεωρητισμό», όπως πράττει η Ελλάδα.

«Οι αναθεωρητισμοί και τα περί "γκρίζων ζωνών" θα μπορούσαν να της γυρίσουν μπούμερανγκ, θα μπορούσε π.χ. κάποιος να υποστηρίξει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Συνθήκης της Λωζάνης, το απώτατο όριο τουρκικής κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι τα 3 ν.μ. όσον αφορά τις νήσους οι οποίες εμπεριέχονται. Και όμως, θα μπορούσε ο ίδιος να πει ότι υπάρχουν νησιά πέραν των 3 ν.μ. από τις τουρκικές ακτές τα οποία δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις και τα οποία φέρονται ανήκοντα στην Τουρκία», τονίζει ο υπουργός.

Ο κ. Δένδιας υπογραμμίζει τη σημασία της επιχείρησης IRINI που έχει ως αποστολή την τήρηση του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη «για την ασφάλεια ολόκληρης της Μεσογείου», ενώ υπενθυμίζει πως η Ελλάδα όχι μόνο συμμετέχει, αλλά θα αναλάβει, το δεύτερο εξάμηνο λειτουργίας της, την επιχειρησιακή διοίκησή της.

«Πρέπει με κάθε τρόπο να αποφευχθεί η μετεξέλιξη της Λιβύης σε νέα Συρία. Και αυτό αφορά όλες τις χώρες της περιοχής, όχι μόνο την Ελλάδα» λέει.

Ο υπουργός Εξωτερικών τονίζει ακόμη την επιστροφή της ελληνικής διπλωματίας στη Μεσόγειο, μεταξύ άλλων με το διορισμό ειδικών απεσταλμένων για τη Λιβύη και τη Συρία, αλλά και την επαναλειτουργία των πρεσβειών στη Δαμασκό και την Τρίπολη που θα γίνει πραγματικότητα μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Αναφέρει ακόμη πως η πανδημία μπορεί να έχει αφήσει και γεωπολιτικό αποτύπωμα, «δεν έχει, όμως, επηρεάσει τις συνεργασίες που προωθούμε». Αντιθέτως, προσθέτει, ο σχεδιασμός των τριμερών σχημάτων «δεν είναι συγκυριακός, έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα και η λειτουργία τους συνεχίζεται κανονικά». Ειδικά ως προς το Ισραήλ, αναφέρει ότι «οι δεσμοί μας έχουν σφυρηλατηθεί όχι μόνο στη βάση κοινών συμφερόντων αλλά και στη βάση κοινών αξιών, όπως η δημοκρατία, ο πλουραλισμός και η ανεκτικότητα», ενώ «η συνεργασία μας όχι μόνο δεν θίγει, αλλά είναι ανοιχτή προς όλους».

Ερωτηθείς σχετικά με τη συμφωνία των Πρεσπών, ο κ. Δένδιας τονίζει πως «είχε πράγματι χτυπητές αδυναμίες», τις οποίες είχε επισημάνει η τότε αντιπολίτευση. «Παρά τις ό,ποιες δυσκολίες, που οφείλονται κυρίως στη ρευστή πολιτική κατάσταση στη γείτονα, είναι γεγονός ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών μας έχει ενισχυθεί», προσθέτει χαρακτηριστικά.

Τέλος, όσον αφορά τη συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογό του Λουίτζι vτι Μάιο την Τρίτη 9 Ιουνίου στην Αθήνα, ο κ. Δένδιας αναφέρει πως στην ατζέντα συνομιλιών τους συμπεριλαμβάνονται θέματα, όπως η συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση για το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Λιβύη, στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή και η πορεία του μεταναστευτικού.

Βελόπουλος: Ο Τούρκος εισβολέας δεν αντιμετωπίζεται με συνεντεύξεις και νομικά συγγράμματα

«Ο Τούρκος εισβολέας δεν αντιμετωπίζεται ούτε με συνεντεύξεις, ούτε με νομικά συγγράμματα. Η Ελλάς πρέπει να καταστήσει σαφές ότι θα αντιμετωπίσει στρατιωτικά, οποιαδήποτε απόπειρα εισβολής!», επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυρ. Βελόπουλος. Και συνεχίζει: «Και αυτό πρέπει να διαμηνυθεί ως πανεθνικό μήνυμα σε ανώτατο επίπεδο, με απόφαση της σύγκλισης του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών!».