Σοκ για Ρώσο που ξύπνησε από κώμα και εμαθε για τον κορονοϊό (βίντεο)

Ο άνδρας αδυνατεί να αντιληφθεί την νέα πραγματικότητα στην οποία πρέπει να ζήσει.

Του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη

Το να βρεθεί στις μέρες μας κάποιος που να μην έχει ακούσει τίποτα για τον κορονοϊό και για την καραντίνα στην οποία μπήκε ο πλανήτης για να αντιμετωπίσει την υγειονομική κρίση, θεωρείται εξαιρετικά απίθανο. Και όμως υπάρχει ένας άνδρας στη Ρωσία, που έμαθε τώρα για τον επικίνδυνο ιό, αλλά κανείς δεν πρόκειται να του χρεώσει ανευθυνότητα ή αδιαφορία για τα όσα πολύ σοβαρά συμβαίνουν γύρω του.

Όπως λέει ο Σεργκέι Σορόκοφ, «είπα στη σύζυγο μου και την αδερφή της να κλείσουν τραπέζι σε ένα εστιατόριο. Ήθελα να γιορτάσω την ανάρρωση μου. Και τότε μου είπαν πως κανένα εστιατόριο δεν είναι ανοιχτό. Πως μπορεί να συμβαίνει αυτό;»

Η σύζυγος του, η Ελενα λέει «άρχισα να του λέω πως αυτή είναι η νέα πραγματικότητα. Πως όλοι πρέπει να φοράμε μάσκα πως χρειάζομαι ειδική άδεια για να τον βλέπω. Και καθώς του περιέγραφα τα μάτια του άνοιγαν από την έκπληξη».

Ο Σεργκέι Σορόκοφ μόλις ξύπνησε από κώμα στο οποίο είχε πέσει από τις αρχές Μαρτίου.

Ο νευροχειρουργός Αντρέι Ρετόφ θυμάται «ο Σεργκει ξύπνησε και με ρώτησε. Αντρέι, τι συμβαίνει; Γιατί φοράτε μάσκες και γάντια όλη την ώρα; Γιατί κάθε ασθενής βρίσκεται σε ξεχωριστό χώρο; Και το πιο σημαντικό γιατί η σύζυγος μου δεν έρχεται να με επισκεφτεί;».

Ο Μοσχοβίτης είχε υποβληθεί σε μια δύσκολη επέμβαση αφαίρεσης όγκου από τον εγκέφαλο. Μετά το χειρουργείο παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές που τον έριξαν σε κώμα. Ξύπνησε υγιής, αλλά σε έναν διαφορετικό κόσμο από αυτόν που είχε αφήσει.

«Το παραδέχομαι πως όλα είναι καινούργια πια για εμένα. Δεν μπορώ να το κατανοήσω πλήρως. Θα προσπαθήσω όμως να μπω στους ρυθμούς της ζωή, να μην μείνω πίσω. Αλλά είναι δύσκολο, έχει περάσει πολύς καιρός και έχουν αλλάξει τόσα», δηλώνει ο Σεργκέι.

Κέρδισε τη μάχη με τη ζωή και τώρα δίνει έναν παράδοξο αγώνα για να συνειδητοποιήσει τις κοσμοϊστορικές στιγμές που βίωσε και βιώνει λόγω κορονοϊού ο πλανήτης.?