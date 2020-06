Κοινωνία

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Πρώτη έξοδος μετά τον κορονοϊό

Όπου φύγει - φύγει οι Αθηναίοι. Αυξημένη η κίνηση στα διόδια. Αυστηρά μέτρα στο λιμάνι του Πειραιά.

Η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος συνεχίζεται και σήμερα, από τις πρωινές ώρες, χωρίς προβλήματα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, από τις εθνικές οδούς Αθηνών - Κορίνθου και Αθηνών - Λαμίας.

Σύμφωνα με την Τροχαία, η οποία έχει λάβει αυξημένα μέτρα σε όλη την Ελλάδα, η κίνηση σήμερα στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας είναι μειωμένη σε σχέση με χθες το απόγευμα.

Επίσης, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και με αυξημένα μέτρα από το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών, συνεχίζεται και σήμερα η έξοδος των εκδρομέων για διάφορους νησιωτικούς προορισμούς για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 10 δρομολόγια πλοίων, 6 από τη Ραφήνα και 8 από το Λαύριο.

Χθες, Παρασκευή 05/06, από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου τις Κυκλάδες και την Κρήτη, πραγματοποιήθηκαν 16 απόπλοι πλοίων, ενώ αναχώρησαν συνολικά 9.432 επιβάτες, 1.763 ΙΧ οχήματα, 752 φορτηγά και 427 δίκυκλα.

Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού πραγματοποιήθηκαν 26 απόπλοι πλοίων, ενώ αναχώρησαν συνολικά για διάφορους προορισμούς 12.269 επιβάτες, 1.006 ΙΧ οχήματα, 34 φορτηγά και 271 δίκυκλα.

Από το λιμάνι της Ραφήνας πραγματοποιήθηκαν 10 αναχωρήσεις πλοίων ενώ ταξίδεψαν για κάποιο νησί των Κυκλάδων συνολικά 5.193 επιβάτες, 1.331 ΙΧ οχήματα, 62 φορτηγά και 178 δίκυκλα.

Από το λιμάνι του Λαυρίου, χθες Παρασκευή, πραγματοποιήθηκαν 9 δρομολόγια ενώ αναχώρησαν συνολικά 2.665 επιβάτες 727 ΙΧ οχήματα 38 φορτηγά και 62 δίκυκλα.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν, θα πρέπει να βρίσκονται νωρίτερα στην αποβάθρα αναχώρησης του πλοίου λόγω των υγειονομικών μέτρων που ισχύουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Όλοι οι επιβάτες θερμομετρούνται, συμπληρώνουν ειδικό ερωτηματολόγιο ενώ θα πρέπει να διατηρούν απόσταση 1,5 μέτρου σε όλους τους χώρους κίνησης μέσα στο πλοίο.

Επίσης, στα πλοία υπάρχει ειδική διάταξη για τους επιβάτες στα αεροπορικά καθίσματα, ένα κάθισμα κατειλημμένο και ένα κάθισμα κενό, παρακείμενο, εμπρός και πίσω.

Σημειώνεται ότι τα πλοία της ακτοπλοϊας, σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρωτόκολλο επιβατών, μπορούν να έχουν πληρότητα στο 60% από 50% που ήταν έως σήμερα για αυτά που δεν διαθέτουν καμπίνες και στο 65% από το 55% σε αυτά που διαθέτουν καμπίνες.

Επίσης αυξάνεται σε 2 (από 1) το όριο ατόμων ανά καμπίνα, ενώ διατηρείται το αντίστοιχο όριο των τεσσάρων (04) ατόμων αν πρόκειται για οικογένεια ή ΑΜΕΑ με τον συνοδό τους.