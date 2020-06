Κόσμος

Εξαφάνιση Μαντλίν: διόρισε δικηγόρους ο Γερμανός ύποπτος

Ένας δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Γερμανό, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την δολοφονία της Μάντλιν Μακάν, της μικρής Βρετανίδας, η οποία εξαφανίστηκε στην Πορτογαλία το 2007 σε ηλικία τριών ετών, δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει κάποιο σχόλιο για την υπόθεση.

Η Γερμανία ερευνά έναν 43χρονο Γερμανό υπήκοο ως ύποπτο για τον φόνο, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο εισαγγελέας του Μπράουνσβαϊγκ .

Ο δικηγόρος Γιαν-Κρίστιαν Χόχμαν επιβεβαίωσε ότι εκπροσωπεί τον ύποπτο Κρίστιαν Μπ. και αρνήθηκε να επιβεβαιώσει το πλήρες επίθετο του πελάτη του.

"Αληθεύει ότι εγώ και ο συνάδελφός μου Ντάβιντ Βόλκε τον εκπροσωπούμε, αλλά δεν θα κάνουμε επί του παρόντος κάποιο σχόλιο", δήλωσε τηλεφωνικώς στο Reuters ο Χόχμαν.

Η Μάντλιν εξαφανίστηκε στις 3 Μαϊου του 2007 από το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε με τους γονείς της ενώ εκείνοι δειπνούσαν με φίλους σε κοντινή απόσταση στη διάρκεια των οικογενειακών διακοπών τους στο θέρετρο Πράια ντα λουζ της πόλης Αλγκάρβε στην Πορτογαλία.

Η εξαφάνισή της προκάλεσε μια διεθνή αναζήτηση με πόστερ με την φωτογραφία της να έχουν αναρτηθεί σε όλον τον κόσμο και με διασημότητες να απευθύνουν έκκληση για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στην σύλληψη των απαγωγέων της και στον εντοπισμό του κοριτσιού.

Το πτώμα της δεν βρέθηκε ποτέ όμως ο Χανς Κρίστιαν Βόλτερς, ο εισαγγελέας του Μπράουνσβαϊγκ, δήλωσε την Πέμπτη ότι "θεωρούμε πως το κορίτσι είναι νεκρό".

Η οικογένεια και οι υποστηρικτές της διατηρούσαν διαρκώς την ελπίδα να είναι η Μάντλιν ζωντανή.