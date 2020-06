Κοινωνία

Χρυσοχοΐδης: Δεν είναι λεβεντιά η βεντέτα

Μήνυμα του υπουργού Προστασίας του Πολίτη από το Ηράκλειο της Κρήτης...

Αυστηρό μήνυμα σε ό,τι αφορά τα περιστατικά που παρατηρούνται σε περιοχές της Κρήτης και περιλαμβάνουν βία, έστειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο, συνοδευόμενος από τον αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ Μιχάλη Καραμαλάκη. Ο κ. Χρυσοχοΐδης είχε επαφές με τους διοικητές των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Κρήτης, εκπροσώπους των Συνδικαλιστικών ενώσεων, ενώ συνάντησε τον περιφερειάρχη και δημάρχους του νησιού.

Στις δηλώσεις του ο κ. Χρυσοχοΐδης εξήγησε ότι όσοι μέσα από περιστατικά βίας δείχνουν να αντιλαμβάνονται ότι το κράτος δεν είναι παρών, κάνουν λάθος και πως η ελευθερία και η δημοκρατία έχουν νόμους.

«Βρισκόμαστε εδώ διότι θέλουμε να στείλουμε μήνυμα που αφορά όλα εκείνα τα περιστατικά και τα φαινόμενα που αντιλαμβάνονται ορισμένοι σε κάποιες περιοχές ότι το κράτος δεν είναι παρών. Κάνουν λάθος. Η δημοκρατία έχει νόμους. Η ελευθερία έχει νόμους και οι νόμοι εφαρμόζονται και στο εξής με τον απόλυτα αυστηρό τρόπο, μέσα από την ανασύνταξη των επιχειρησιακών μας δυνάμεων με σχέδια επιχειρησιακά τα οποία θα εφαρμοστούν προς κάθε κατεύθυνση» είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη συμπληρώνοντας ότι η νομιμότητα θα επιβληθεί και θα εφαρμοστεί για όλους.

Ο Ελληνικός λαός και ο λαός της Κρήτης έχουν ανάγκη από κοινωνική Ειρήνη. Είναι φιλήσυχοι άνθρωποι. Θέλουν να δημιουργούν και να προκόβουν καθημερινά και να υπάρχει ασφάλεια. Την ασφάλεια αυτή καθορίζει και εξασφαλίζει η Ελληνική Αστυνομία, οι άνδρες και οι γυναίκες της και τα επιχειρησιακά της σχέδια» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης που ενημέρωσε ότι το επόμενο διάστημα θα επισκεφθεί και πάλι την Κρήτη προκειμένου όσα σήμερα ανακοίνωσε, να δει ότι έγιναν πράξη στις περιοχές που εμφανίζουν αυτά τα φαινόμενα και στις οποίες θα προστεθούν νέες αστυνομικές δυνάμεις και νέα επιχειρησιακά σχέδια.

Θα είμαστε παρόντες μέχρι την οριστική εξάλειψη αυτών των φαινομένων. Όμως ταυτόχρονα απαιτείται και η συμβολή της τοπικής κοινωνίας, των τοπικών αρχόντων και πολιτικών έτσι ώστε να υπάρξει μια νέα αντίληψη στα πράγματα. Διότι δεν είναι λεβεντιά το να αλληλοσκοτωνόμαστε, δεν είναι λεβεντιά η βεντέτα. Όλα αυτά είναι αρρωστημένα πράγματα μιας άλλης εποχής. Είμαστε εδώ για να στείλουμε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας, ένα μήνυμα αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών μας δυνάμεων. Θα εποπτεύσω εγώ προσωπικά και ο αρχηγός της ΕΛΑΣ τις επόμενες ημέρες την παρουσία και την προσθήκη των αστυνομικών δυνάμεων, την ανασύνταξη των σχεδίων και το τελικό αποτέλεσα» διευκρίνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Σε ό,τι αφορά την πυρόσβεση, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη διευκρίνισε ότι η Κρήτη φέτος διαθέτει δύο σημαντικά και αξιόπιστα εναέρια μέσα, ένα στα Χανιά και ένα στο Ηράκλειο, ενώ όπως σημείωσε προστέθηκαν και δυνάμεις σε ό,τι αφορά το προσωπικό. «Έχουμε νέα τμήματα και κλιμάκια σε δύσκολες περιοχές. Θα προστατεύσουμε το περιβάλλον της Κρήτης. Ζήτησα από τους δημάρχους να συμβάλουν με την προσπάθειά τους στην πρόληψη και κυρίως σε εκείνες τις περιοχές που γειτνιάζουν με δάση, προκειμένου να προστατευτεί και η ανθρώπινη ζωή που είναι η προτεραιότητά μας, αλλά ταυτόχρονα, το περιβάλλον μας και τα δάση. Πιστεύω ότι με τη συνεργασία της τοπικής κοινωνία και των αρχών, θα κατορθώσουμε να είναι ασφαλές το δασικό και φυσικό περιβάλλον της Κρήτης, αλλά και οι ανθρώπινες ζωές» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης που πρόσθεσε ότι έχει ληφθεί μέριμνα και στο θέμα των οδικών ατυχημάτων, με την τοποθέτηση, μετά από απόφαση του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ, πενήντα αστυνομικών που έχουν αποσπαστεί από την υπόλοιπη Ελλάδα.

«Αυτοί οι πενήντα αστυνομικοί, με καινούργια οχήματα, αστυνομεύουν τον ΒΟΑΚ και έτσι δίνεται η δυνατότητα και στις τοπικές δυνάμεις να εποπτεύουν και να αστυνομεύουν και το εσωτερικό δίκτυο. Θα κρατήσουμε αυτές τις δυνάμεις και θα τις ενισχύσουμε περεταίρω και καλούμε τους πολίτες της Κρήτης την ώρα που βγαίνουν στο δρόμο να προσέχουν, διότι η ζωή είναι πολύτιμη. Πολλές φορές χάνουμε ζωές νέων ανθρώπων, οι οποίοι είναι πολύτιμοι και δυστυχώς λίγοι στη μικρή μας πατρίδα» κατέληξε ο κ. Χρυσοχοΐδης.