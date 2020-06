Κοινωνία

Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά

Εργατικό δυστύχημα στο λεβητοστάσιο φορτηγού πλοίου.

Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας 35χρονος άνδρας, εργαζόμενος ιδιωτικού συνεργείου, δουλεύοντας σε φορτηγό πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με το Bloko.gr, το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής στον λέβητα του πλοίου, το οποίο φέρει σημαίας Λιβερίας και είναι αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Πειραιά.

Ο 35χρονος μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου οι θεράποντες ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Στο πλαίσιο της έρευνας του λιμεναρχείου Πειραιά, συνελήφθη ο 51χρονος πλοίαρχος και ο 68χρονος εργοδηγός του πλοίου.

Παράλληλα, οι λιμενικές αρχές απαγόρευσαν τον προσωρινό απόπλου του πλοίου.