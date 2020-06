Κόσμος

Κορονοϊός: εφιάλτης… δίχως τέλος στη Βρετανία

Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τις 40.000, αλλά το Reuters ανεβάζει πολύ υψηλότερα τον αριθμό των θυμάτων.

Ο αριθμός των νεκρών από την COVID-19 στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 204 φθάνοντας στους 40.465, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Περιλαμβανομένων των ύποπτων θανάτων από την νόσο, ο αριθμός των νεκρών αυτή την εβδομάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεπέρασε τους 50.000, σύμφωνα με απολογισμό του Reuters που βασίζεται σε επίσημες πηγές.