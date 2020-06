Κόσμος

Με βέτο στην ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ απειλεί η Κύπρος

«’Ένα από τα βήματα που μπορούμε να κάνουμε για να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στην Τουρκία», δηλώνει ο Νίκος Αναστασιάδης.

Εάν η Τουρκία δεν ανασχέσει την επιθετικότητά της στην Ανατολική Μεσόγειο, θα πρέπει να χάσει το καθεστώς της ως υποψήφιας για ένταξη στην ΕΕ, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Politico.

«Είτε θα συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε άλλης υποψήφιας χώρας, είτε διαφορετικά δεν θα μπορούν να είναι ούτε υποψήφιοι ούτε να γίνουν δεκτοί παρόλο που είμαστε υπέρ του να έχουμε την Τουρκία ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε ο κ. Αναστασιάδης.

Παράλληλα σημείωσε πως προτιμά «να έχουμε έναν ευρωπαϊκό γείτονα παρά να έχουμε ένα επιθετικό κράτος όπως συμπεριφέρεται η Τουρκία».

Όσον αφορά την προσθήκη περισσότερων ονομάτων στη λίστα κυρώσεων της ΕΕ, ανέφερε πως «είναι μία από τις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν, ωστόσο πιστεύω ότι ως ΕΕ δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αντιμετωπίσουμε όλο το φάσμα των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας».

Υπογράμμισε, τέλος, ότι η απόφαση να σταματήσουν επίσημα οι ενταξιακές συνομιλίες είναι «ένα από τα βήματα που μπορούμε να κάνουμε για να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στην Τουρκία, αν και θα προτιμούσα να έχω μια ειρηνική λύση».