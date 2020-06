Κόσμος

Συλλήψεις παιδόφιλων στην Γερμανία

Οι Αρχές ταυτοποίησαν ως θύματα τουλάχιστον τρία αγόρια, ηλικίας 5,10 και 12 ετών…

Έντεκα άνθρωποι συνελήφθησαν σε διαφορετικές περιοχές της Γερμανίας ως ύποπτοι για την σεξουαλική κακοποίηση πολλών παιδιών και την βιντεοσκόπηση των πράξεών τους, ανακοίνωσε, το Σάββατο, η αστυνομία της πόλης Μίνστερ, στα δυτικά της χώρας.

Οι ερευνητές ταυτοποίησαν ως θύματα τουλάχιστον τρία αγόρια, ηλικίας 5,10 και 12 ετών.

Επτά άτομα, εκ των οποίων πολλά ήταν ήδη γνωστά στις αρχές, έχουν τεθεί υπό κράτηση, είπε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο επικεφαλής της αστυνομίας του Μίνστερ Ράινερ Φουρτ.

Συνολικά οι συλληφθέντες είναι έξι άνδρες και μια γυναίκα, που θεωρούνται ύποπτοι είτε για κακοποίηση παιδιών ή για συμμετοχή στη διανομή βιντεοσκοπημένου υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και πληροφοριών μέσω κρυπτογραφημένων μηνυμάτων.

Ο βασικός ύποπτος είναι ένας 27χρονος άνδρας από το Μίνστερ, ο οποίος εργαζόταν σε μια εταιρεία και ήταν λάτρης της πληροφορικής, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Στο υπόγειο του σπιτιού του βρέθηκε ο υπολογιστής του, στον σκληρό δίσκο του οποίου υπήρχαν δεδομένα περίπου 500 τεραμπάιτ, που περιελάμβαναν βίντεο και φωτογραφίες.

Σε προσωρινή κράτηση τέθηκε και η μητέρα του, μια 45χρονη, ιδιοκτήτρια του εξοχικού σπιτιού στο Μίνστερ, όπου διαδραματίστηκαν τα γεγονότα με θύματα τα παιδιά και η οποία είχε δώσει στον γιο της τα κλειδιά γνωρίζοντας τί συνέβαινε μέσα στο σπίτι. Μαζί της τέθηκαν σε προσωρινή κράτηση και δύο άνδρες ηλικίας 30 και 43 ετών.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, δύο από τα θύματα είναι ο 10χρονος γιος της συντρόφου του 27χρονου και ο 5χρονος γιος ενός από τους κατηγορούμενους, κατοίκου της πόλης Στάουφενμπεργκ.

Το τρίτο θύμα, ένας 12χρονος είναι ο ανιψιός του άλλου κατηγορούμενου από το Κάσελ.

Το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, όπου βρίσκεται το Μίνστερ, έχει ξαναβρεθεί στη δημοσιότητα μετά το 2019 με αφορμή πολλές υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.