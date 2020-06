Κοινωνία

Οικογένεια με παιδί στο φάσμα του αυτισμού απειλείται με έξωση γιατί... ενοχλούνται οι γείτονες

Ο πατέρας του 16χρονου αγοριού μιλά αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 για την απαράδεκτη κατάσταση που βιώνει η οικογένειά του...

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Η άγνοια φαίνεται πως έχει ...τυφλώσει κάποιους, που δεν μπορούν να δουν πόσο ξεχωριστός είναι ο 16χρονος Θανάσης, για αυτό του κλείνουν την πόρτα. Το παιδί που έχει αυτισμό, απειλείται μαζί με την οικογένειά του με έξωση, από το σπίτι που ζει, καθώς γείτονες του, έκαναν παράπονα στον ιδιοκτήτη.

"Η κατάσταση που βιώνει η οικογένεια μου είναι απαράδεκτη, είναι ένας αγώνας που τον βιώνεις κάθε μερα κι αντί να έχεις ανθρώπους να σε βοηθήσουν τους βρίσκεις απέναντι σου...Οι ιδιοκτήτες με μισή καρδιά μας είπαν να βρεθεί μια λύση ποια είναι η λύση να πάμε να μείνουμε άλλου....Το κράτος είναι ανύπαρκτο για οικογένειες σαν τη δική μου δεν έχει έρθει ποτέ στο σπίτι ψυχολόγος η κοινωνική λειτουργός να μας στηρίξει" τονίζει ο Ευάγγελος Ευαγγέλου.

Εδώ και επτά χρόνια ο μικρός με τους γονείς του ζουν στα Πηγάδια της Ξάνθης. Ο Θανάσης μπορεί να είναι διαφορετικός, ποτέ όμως δεν ενόχλησε κανέναν. Η οικογένεια που μεγαλώνει με αξιοπρέπεια το παιδί της δεν μπορεί να πιστέψει πως τώρα κάποιοι του ζητούν να φύγουν από το σπίτι τους.

"Τα άτομα με αυτισμό έχουν τα θέματα τους μερικές κραυγές μπορεί να κάνουν φασαρία...αυτή η κατάσταση έχει ενοχλήσει ορισμένους ; την κοινωνία ; το χωριό; Έχουμε στεναχωρεθεί αφάνταστα εμένα μου έχουν κοπεί τα πόδια...έχουν υπάρξει και άνθρωποι που μας έχουν βοηθήσει δεν έχω παράπονα...το αποτέλεσμα είναι ότι μας ζήτησαν να βρούμε άλλου να μείνουμε" υπογραμμίζει ο κ. Ευαγγέλου.

Η αλλαγή περιβάλλοντος όπως λέει ο πατέρας του 16χρονου, μπορεί να έχει ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην ψυχολογία του παιδιού, που έχει μάθει να ζει στο χωριό.

"Τα παιδιά με αυτισμό δεν είναι εύκολο να αλλάζουν περιβάλλον, δεν όπως αλλά παιδιά που δεν έχουν πρόβλημα να μετακινηθούν...Μπορώ να πάω να μείνω άλλου αλλά όχι να με πιέζουν με τέτοιο τρόπο και δεν μπορώ για τον Θανάση να πηγαίνω από το ένα σπίτι στο άλλο...αυτό που μας συμβαίνει τώρα είναι η δεύτερη φορά η πρώτη ήταν σε ένα διαμέρισμα στην Ξάνθη όταν ο Θανάσης ήταν στο νηπιαγωγείο", προσθέτει ο πατέρας του 16χρονου.

Αποφασισμένοι να μην ξεσπιτωθούν για δεύτερη φορά οι γονείς του Θανάση, σκέφτονται τώρα τις επόμενες κινήσεις τους, ελπίζοντας να καταφέρουν να εξασφαλίσουν το καλύτερο για το παιδί τους.