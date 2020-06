Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: προβληματισμός από τον εντοπισμό 7 κρουσμάτων στην περιοχή της Ξάνθης (βίντεο)

Στη Λάρισα, θετικό στον κορονοϊό βρέθηκε το δύο ετών κοριτσάκι της εγκύου που νοσηλεύεται μαζί με το σύζυγο της στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο. ​