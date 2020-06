Υγεία - Περιβάλλον

Τραυματισμένη φάλαινα βρέθηκε ανοιχτά του Λεωνιδίου (βίντεο)

Το άτυχο θηλαστικό έχει μήκος μεγαλύτερο των 10 μέτρων και βρέθηκε με κομμένη την ουρά του.​