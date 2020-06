Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πάνω από 7 εκατ. τα κρούσματα παγκοσμίως

Αυξάνονται οι μολύνσεις από τον θανατηφόρο ιό σε Βραζιλία και Ινδία...

Τα κρούσματα του νέου κορονοϊού σε όλον τον πλανήτη ξεπέρασαν σήμερα τα 7 εκατομμύρια, καθώς αυξάνονται οι μολύνσεις στη Βραζιλία και την Ινδία, σύμφωνα με την καταμέτρηση που κάνει το πρακτορείο Reuters.

Περίπου το 30% των κρουσμάτων (2 εκατομμύρια) έχουν καταγραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Λατινική Αμερική ακολουθεί με το 15% των κρουσμάτων.

Οι θάνατοι από την ασθένεια Covid-19 παγκοσμίως πλησιάζουν τους 400.000. Σχεδόν 110.000 θάνατοι έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑ, όμως τα θύματα αυξάνονται τάχιστα και στη Λατινική Αμερική.

Ο αριθμός των θανάτων που σχετίζονται με την Covid-19 έφτασε μέσα σε πέντε μήνες τον ετήσιο αριθμό των θανάτων από ελονοσία, μια από τις πιο θανατηφόρες μολυσματικές ασθένειες.

Ο πρώτος θάνατος από την Covid-19 αναφέρθηκε στις 10 Ιανουαρίου στην Ουχάν της Κίνας. Στις αρχές Απριλίου οι νεκροί ξεπέρασαν τους 100.000 και χρειάστηκαν μόνο 23 ημέρες για να αυξηθούν από τους 300.000 στους 400.000.

Ο συνολικός αριθμός των θανάτων πιστεύεται ότι είναι υψηλότερος, καθώς πολλές χώρες δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διαγνωστικές εξετάσεις σε όλους τους ασθενείς και ορισμένες δεν συμπεριλαμβάνουν στον απολογισμό τους θανάτους εκτός των νοσοκομείων.