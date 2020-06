Αθλητικά

Νίκη ελπίδας για τον Πανιώνιο

Οι Νεοσμυρνιώτες κατάφεραν να επικρατήσουν του Βόλου στην πρεμιέρα των play out της Super League.

Ένα γκολ του Δημήτρη Τσιλούλη ήταν αρκετό για να χαρίσει στον Πανιώνιο τη νίκη με 1-0 επί του Βόλου, στην πρεμιέρα των Play Out της Super League, στην επιστροφή στη δράση έπειτα από 97 ημέρες. Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου πήρε τους τρεις βαθμούς στη Νέα Σμύρνη και ατενίζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον, στην προσπάθειά της για αποφυγή του υποβιβασμού!

Στο 9' ο Μάτιτς Κότνικ πραγματοποίησε δύσκολη επέμβαση με το αριστερό χέρι σε κοντινή κεφαλιά του Ζοάο Ράφαελ Φερνάντο, με τους φιλοξενούμενους να μπαίνουν πιο δυνατά στο ματς. Πέντε λεπτά αργότερα, έπειτα από καλά οργανωμένη αντεπίθεση των «κυανέρυθρων», ο Σωτήρης Τσιλούλης έκανε το παράλληλο γύρισμα, όμως η μπάλα ήταν λίγο πιο πίσω από ό,τι θα ήθελε ο Μπατσανά Αραμπούλι.

Στο 19', σε φάουλ του Τσιλούλη από τα δεξιά, ο Λουίζ Γκουστάβο Ντομίνγκες πήρε την κεφαλιά ωστόσο η μπάλα πέρασε άουτ. Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, με σημαντικότερη στιγμή ως το φινάλε του πρώτου μέρους την... αναγκαστική αλλαγή του Αραμπούλι, αφού το φάουλ του Χουάν Μουνίθ πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Κότνικ.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, οι Θεσσαλοί θέλησαν και πάλι να αιφνιδιάσουν. Σε δύο περιπτώσεις, όμως, στο 50' και το 52', ο Κωνσταντίνος Μπαλογιάννης έκανε τη χειρότερη δυνατή επιλογή. Το ίδιο ακριβώς συνέβη στο 55' και με τον Δημήτρη Εμμανουηλίδη, στην απέναντι περιοχή, με τον φορ του Πανιωνίου να μην τελειώνει σωστά τη φάση.

Δύο λεπτά αργότερα, όμως, ο Εμμανουηλίδης δε λάθεψε, καθώς πραγματοποίησε το γύρισμα από τα δεξιά, ο Θανάσης Γκαραβέλης δε βρήκε την μπάλα και ο Τσιλούλης από κοντά και σε κενή εστία πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης! Ένα καλό, αλλά άστοχο σουτ του Δημήτρη Τσαούση στο 74' κι ένα άστοχο τετ α τετ του Γιώργου Σαραμαντά στο 89', ήταν ό,τι καλύτερο είχε να παρουσιάσει ο αγώνας ως το φινάλε του, με τον Πανιώνιο να παίρνει τρεις πολύτιμους βαθμούς.

Διαιτητής: Στέφανος Κουμπαράκης (Θράκης).

Βοηθοί: Παντελής Σπυρόπουλος (Αν. Αττικής), Χρήστος Τζιώτζιος (Θράκης) - 4ος: Γιώργος Τάσης (Ηπείρου).

VAR: Ευστάθιος Γκορτσίλας (Μακεδονίας), Λάζαρος Δημητριάδης (Μακεδονίας).

Κίτρινες: Κότνικ - Μπαλογιάννης, Λύρατζης, Δημόπουλος.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Κότνικ, Ρέντζας, Ντομίνγκες, Σταυρόπουλος, Σαραμαντάς, Οικονομίδης (71' Μιλόγεβιτς), Κόρμπος, Παπανικολάου, Εμμανουηλίδης (86' Παπαγεωργίου), Αραμπούλι (41' Λυμπεράκης), Τσιλούλης.

Στον πάγκο: Νίκας, Ρέτσος, Γρίβας, Δούμτσιος, Ευαγγέλου, Μαξίμοβιτς.

ΝΠΣ Βόλος (Στέφανος Ξηροφώτος): Γκαραβέλης, Ντεντάκης, Δημόπουλος, Οικονόμου, Φεράρι, Λύρατζης (64' Τσαούσης), Τσοκάνης, Μπαλογιάννης (84' Κάσες), Ζοάο Ράφαελ, Μουνίθ, Μάντζης.

Στον πάγκο: Μελίσσας, Διαμάντης, Μήτογλου, Μαξ, Κορέλας.