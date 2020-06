Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: παραμένει σε καραντίνα η Βόρεια Μακεδονία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναζωπυρώθηκε η επιδημία τις τελευταίες ημέρες. Κύρια εστία ο μουσουλμανικός δήμος Τσαϊρ...

Συνεχίζεται μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα το πρωί η απαγόρευση της κυκλοφορίας στα Σκόπια και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Β. Μακεδονίας μετά την αναζωπύρωση των κρουσμάτων κορονοϊού. Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 125 νέα κρούσματα έναντι 180 μία μέρα νωρίτερα, ενώ δύο ασθενείς κατέληξαν, ανεβάζοντας στους 151 τον αριθμό των θυμάτων από τη νόσο.

Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα ανέρχεται πλέον στα 2.915. Τα περισσότερα από τα 125 νέα κρούσματα στη χώρα καταγράφονται και πάλι στα Σκόπια (46) και ακολούθως στο Κουμάνοβο (19), στο Στιπ (17) και στο Τέτοβο (16).

Τις περασμένες 24 ώρες διενεργήθηκαν 1.085 διαγνωστικά τεστ (έναντι 1.272 τεστ, την προηγούμενη ημέρα).

Ο υπουργός Υγείας της Βόρειας Μακεδονίας, Βένκο Φίλιπτσε, αναφερόμενος την αναζωπύρωση της επιδημίας τις τελευταίες ημέρες σημείωσε ότι το 90% των νέων κρουσμάτων προέρχονται από 15 οικογένειες.

«Έχουμε υπό έλεγχο την κατάσταση και εντοπίσαμε τις μολύνσεις και τις εστίες τους» είπε ακόμη ο Φίλιπτσε και πρόσθεσε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, οι πολίτες αρνούνται τη συνεργασία με τις υγειονομικές αρχές.

Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής του Κέντρου Δημόσιας Υγείας στα Σκόπια, Άρμπεν Ζιμπέρι δήλωσε ότι το κύριο κέντρο μόλυνσης στην πρωτεύουσα είναι ο κυρίως μουσουλμανικός δήμος Τσαϊρ, όπου πολλοί πιστοί στα τέλη Μαΐου πήγαν στα τζαμιά για να προσευχηθούν και παραβρέθηκαν σε μαζικές οικογενειακές συνεστιάσεις κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού.

Αρκετά κρούσματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες και στην κεντρική πόλη Στιπ, όπου οι κάτοικοί της είναι Χριστιανοί. Η μόλυνση στην πόλη αυτή έχει εξαπλωθεί μεταξύ των εργαζομένων σε πολλά κλωστοϋφαντουργικά εργοστάσια της περιοχής, που μετά τα πολλά κρούσματα έχουν πλέον κλείσει.

Λόγω της αναζωπύρωσης αυτής της επιδημίας στη χώρα, από προχθές το βράδυ και μέχρι το πρωί της Δευτέρας, απαγορεύεται πλήρως, με απόφαση της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, η κυκλοφορία των πολιτών τόσο στην πρωτεύουσα της χώρας, Σκόπια, όσο και σε ορισμένες άλλες πόλεις, όπως στο Τέτοβο, Κουμάνοβο και Στιπ, όπου έχει καταγραφεί μεγάλος αριθμός νέων κρουσμάτων.

Σε όλες τις υπόλοιπες πόλεις της Βόρειας Μακεδονίας η απαγόρευση κυκλοφορίας ξεκινά στις 16:00 μ.μ. και λήγει στις 05:00 π.μ. την επομένη.