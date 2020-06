Κόσμος

Γερμανία: μαζικές διαδηλώσεις κατά του ρατσισμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Αρχές ζητούσαν με αναρτήσεις να μην προσέλθει περισσότερος κόσμος γιατί ήταν αδύνατον να τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας για τον κορονοϊό.

Δεκάδες χιλιάδες άτομα διαδήλωσαν σήμερα σε όλη την Γερμανία, καταδικάζοντας τον ρατσισμό, με αφορμή την δολοφονία του Τζόρτζ Φλόιντ στις ΗΠΑ.

Στο Βερολίνο, περισσότεροι από 15.000 διαδηλωτές ντυμένοι με μαύρα ρούχα συγκεντρώθηκαν στην ιστορική Αλεξάντερπλατς, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση σε σιωπηρή διαμαρτυρία.

Η Αστυνομία του Βερολίνου ζήτησε μάλιστα με ανάρτησή της στο Twitter να μην προσέλθει περισσότερος κόσμος, καθώς ήταν πλέον αδύνατο να τηρηθούν οι κανόνες ασφαλείας που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, αν και περίπου τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων φορούσαν προστατευτικές μάσκες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στους δρόμους της γερμανικής πρωτεύουσας βρίσκονταν σήμερα περίπου 25.000 άτομα, σε διάφορες συγκεντρώσεις, ενώ μεγάλη εκδήλωση διαμαρτυρίας για τα γεγονότα στις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε και στο Αμβούργο, με την συμμετοχή περίπου 9000 ατόμων, αν και, λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό, θα έπρεπε να συγκεντρωθούν το πολύ 525 άτομα.

Ανάλογες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Στουτγάρδη, την Βόννη, το Ντίσελντορφ, την Καρλσρούη, το Ντόρτμουντ και αλλού.