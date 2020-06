Κόσμος

“Κοσμοπλημμύρα” στην Ουάσινγκτον στη μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ

Χιλιάδες οι διαδηλωτές στις αντιρατσιστικές κινητοποιήσεις, το Σάββατο...

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν, το Σάββατο, στην Ουάσινγκτον, καθώς συνεχίζονται για 12η ημέρα οι κινητοποιήσεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ και την ίδια ώρα οι αρχές λαμβάνουν μέτρα για να χαλιναγωγήσουν τις πρακτικές που ακολουθούν οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Εκατοντάδες διαδηλωτές που έκαναν πορεία περνώντας έξω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Τζορτζ Ουάσινγκτον φώναζαν: «Χέρια ψηλά, μην πυροβολείτε», «Πορευόμαστε για την ειρήνη, όχι για το μίσος» και «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», τη φράση που επαναλάμβανε ο Φλόιντ λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.

Οδηγοί που περνούσαν με τα οχήματά τους κόρναραν σε ένδειξη συμπαράστασης ενώ ορισμένοι κάτοικοι βγήκαν στον δρόμο για να προσφέρουν σνακ και νερό στους συγκεντρωμένους, για να τους δροσίσουν εν μέσω της αποπνικτικής ζέστης.

Ο 46χρονος Φλόιντ πέθανε στις 25 Μαΐου στη Μινεάπολη, καθώς ένας λευκός αστυνομικός γονάτισε στον λαιμό του για σχεδόν 9 λεπτά. Ο θάνατός του πυροδότησε διαμαρτυρίες κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας σε όλες τις ΗΠΑ αλλά και σε πολλές άλλες χώρες σε όλον τον κόσμο.

Σε αστυνομικό κλοιό ο Λευκός Οίκος

Έξι λεωφορεία αποβίβασαν αρκετές εκατοντάδες ένστολους στρατιωτικούς, που κρατούσαν ασπίδες, στο χώρο του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με έναν φωτορεπόρτερ του πρακτορείου Reuters. Στρατιωτικά Χάμβι ήταν παρκαρισμένα στους δεντροφυτεμένους δρόμους της πόλης.

Η αστυνομία ήταν επίσης παρούσα στην Ουάσινγκτον, όμως σε μικρότερους αριθμούς σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες. Οι αστυνομικοί τηρούσαν πιο χαλαρή στάση και φορούσαν τις στολές περιπολίας τους αντί για αλεξίσφαιρα γιλέκα και κράνη.