Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων

Μακραίνει δυστυχώς η μακάβρια λίστα των θυμάτων της πανδημίας στη χώρα μας.

Ακόμη ένας άνθρωπος προστέθηκε στη μακάβρια λίστα των θυμάτων του κορονοϊού στη χώρα μας.

Πρόκειται για έναν άντρα 72 ετών, που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Σωτηρία», ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε 181.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο 72χρονος έπασχε από σειρά υποκείμενων νοσημάτων.