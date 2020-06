Αθλητικά

Με το… δεξί ο Άρης στα πλέι οφ

Με σούπερ ανατροπή, ο Άρης πήρε τους 3 βαθμούς της νίκης από τον αξιόμαχο ΟΦΗ.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπρούνο Γκάμα, ο Άρης επικράτησε 3-1 του ΟΦΗ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στην πρεμιέρα των Play Off της Super League. Οι Κρητικοί προηγήθηκαν στο σκορ, φάνηκαν να έχουν τον έλεγχο της αναμέτρησης, ωστόσο ο 33χρονος Πορτογάλος εξτρέμ του Άρη είχε διαφορετική άποψη, βοηθώντας με δύο γκολ τους Θεσσαλονικείς να μπουν με το δεξί στο μίνι πρωτάθλημα!

Ο αγώνας είχε εξαιρετικό ρυθμό στο ξεκίνημά του παρά την αποχή των περίπου τριών μηνών. Στο 5' ο Μπράουν Ιντέγε ευνοήθηκε από τις κόντρες όμως την ύστατη στιγμή τον πρόλαβε ο Κώστας Γιαννούλης ενώ στο κόρνερ που ακολούθησε, ο Φραν Βέλεθ πήρε την κεφαλιά, ωστόσο ο Όσκαρ Γουόλι απέκρουσε εντυπωσιακά. Στην αντεπίθεση, ο Λίντσεϊ Ρόουζ έπεσε με αυτοθυσία στα πόδια του Δημήτρη Μάνου κι έδιωξε σε κόρνερ, πριν η μπάλα φτάσει στον αμαρκάριστο Λισάντρο Σεμέντο.

Μέσα σε ένα δίλεπτο, οι φιλοξενούμενοι σπατάλησαν δύο καλές ευκαιρίες: στο 17' η κεφαλιά του Μάνου πέρασε πάνω από τα δοκάρια ενώ στο 19' το σουτ του Αντίλ Ναμπί, έπειτα από όμορφο συνδυασμό, βρήκε σε ετοιμότητα τον Χουλιάν Κουέστα.

Στο 21', όμως, ο Βαγιεμπάχ Σακόρ με πλασέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής νίκησε τον Κουέστα για το 0-1! Οι παίκτες του Γιώργου Σίμου ήταν άκρως επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις, με τον Μάνο να «ζαλίζει» τον Γιώργο Δεληζήση αλλά να σουτάρει ψηλά στο 29'. Ο Άρης, ωστόσο, ευτύχησε να ισοφαρίσει στο 42', όταν από εξαιρετικό συνδυασμό των Λούκας Σάσα, Γιάννη Φετφατζίδη και σέντρα του Ρόουζ από τα δεξιά, ο Μπρούνο Γκάμα με αριστερό σουτ στην κίνηση τίναξε τα δίχτυα του Γουόλι για το 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε, όμως τα γκολ δεν έλειψαν. Η σωτήρια προβολή του Σάσα απέτρεψε το τετ α τετ του Μάνου με τον Κουέστα ενώ στο 61' το καλό σουτ του πρώην φορ του Ολυμπιακού πέρασε ελάχιστα έξω από τα δοκάρια του Ισπανού τερματοφύλακα του Άρη. Την ίδια τύχη είχε και το φαλτσαριστό σουτ του Φετφατζίδη στο 67'. Στο 73', όμως, ο Γκάμα έκανε το 2-1 με υπέροχο χτύπημα φάουλ που άφησε... άγαλμα τον Γουόλι - δοκάρι και μέσα. Ήταν το 11ο τέρμα του Πορτογάλου στο φετινό πρωτάθλημα. Οι παίκτες του Μίχαελ Ένινγκ «κλείδωσαν» στο 80' τους τρεις βαθμούς της νίκης, με τον Μιχάλι Κόρχουτ να γίνεται ο τελικός αποδέκτης της συνεργασίας των Γκάμα, Ντάνιελ Λάρσον και Φετφατζίδη.

Πέντε λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης, ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα της Super League που πραγματοποιεί πέντε αλλαγές σε έναν αγώνα. Τον ακολούθησε ο Άρης, με τον νεαρό Πέτρο Μπαγκαλιάνη να πραγματοποιεί το επίσημο ντεμπούτο του με τους «κίτρινους».

Διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας).

Βοηθοί: Ράινχαρντ Μπούξμπαουμ (Ανατολικής Αττικής), Κωνσταντίνος Ψαρρής (Ζακύνθου) - 4ος: Αριστείδης Βάτσιος (Δυτικής Αττικής).

VAR: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών), Μιχάλης Καρσιώτης (Κορινθίας).

Κίτρινες: Ιντέγε - Μαρινάκης, Σεμέντο, Ναμπί.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Μίχαελ Ένινγκ): Κουέστα, Ρόουζ, Κόρχουτ, Σόουζα (90' Μπαγκαλιάνης), Δεληζήσης, Βέλεθ, Σάσα (90' Τόνσο), Φετφατζίδης (83' Μπα), Γκάμα (83' Μαρτίνες), Λάρσον, Ιντέγε (63' Μαντσίνι).

ΟΦΗ (Γιώργος Σίμος): Γουόλι, Μαρινάκης (85' Μπράουν), Κοροβέσης, Γιαννούλης, Κουτρουμπής, Σακόρ (56' Στάικος), Μεγιάδο (85' Νοικοκυράκης), Μάνος (65' Φιγκεϊρέδο), Νέιρα, Ναμπί (85' Ζοάο Βίκτορ), Σεμέντο.