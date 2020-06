Κόσμος

Βρετανία: Ο κορονοϊός… έπληξε και τους Συντηρητικούς του Τζόνσον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απογοητευμένοι εμφανίζονται σε δημοσκοπήσεις οι Βρετανοί, από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η κυβέρνηση του Τζόνσον, την πανδημία του κορονοϊού.

Τρεις δημοσκοπήσεις που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα δείχνουν ότι το ποσοστό του Συντηρητικού κόμματος του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον έχει υποχωρήσει, καθώς φθίνει η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την πανδημία.

Ωστόσο, η πτώση αυτή είναι απίθανο να προκαλέσει πονοκέφαλο στον Τζόνσον, ο οποίος δεν χρειάζεται να κάνει εκλογές πριν από το 2024, αφού τον περασμένο Δεκέμβριο εξασφάλισε ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Η δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από τη Survation στις 3 Ιουνίου δίνει ποσοστό 41% (από 45%) στους Συντηρητικούς. Το ποσοστό των Εργατικών από την άλλη αυξήθηκε κατά 5 μονάδες, στο 39%.

Οι δημοσκοπήσεις των εταιρειών Deltapoll και Opinium (και οι δύο έγιναν στο διάστημα 4-5 Ιουνίου) δείχνουν ότι οι Συντηρητικοί προηγούνται με διαφορά τριών μονάδων.

Σύμφωνα με την Opinium, το 47% των ερωτηθέντων είναι δυσαρεστημένο με τον τρόπο που διαχειρίστηκε η κυβέρνηση την κρίση του νέου κορονοϊού ενώ το 34% εγκρίνει τους χειρισμούς της.

Την Πέμπτη, μια μελέτη της εταιρείας ερευνών αγοράς Kantar έδειξε ότι οι Βρετανοί έχασαν την εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνησή τους, σε μεγαλύτερο βαθμό από τους πολίτες οποιασδήποτε άλλης χώρας της G7.