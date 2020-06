Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κίνα: “παγκόσμιο δημόσιο αγαθό” το εμβόλιο

Επίσημες δηλώσεις απο τον Υπ. Επιστήμης της χώρας

Η Κίνα θα αυξήσει τη διεθνή συνεργασία, αν καταφέρει να αναπτύξει ένα εμβόλιο για τον νέο κορονοϊό, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Επιστήμης και Τεχνολογίας της χώρας.

Η Κίνα θα κάνει το εμβόλιο «παγκόσμιο δημόσιο αγαθό», όταν θα είναι έτοιμο, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Ουάνγκ Ζιγκάνγκ.?