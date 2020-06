Αθλητικά

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: οι αποστολές για το ντέρμπι στο ΟΑΚΑ

Με δυνατά χαρτιά, αλλά και απουσίες, επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση οι δύο ομάδες.

Την αποστολή που θα διεκδικήσει τη νίκη στην πρεμιέρα των Play Off της Super League απέναντι στην ΑΕΚ, ανακοίνωσε ο Γιώργος Δώνης. Ο Έλληνας τεχνικός θα έχει μαζί του 20 ποδοσφαιριστές για το αθηναϊκό ντέρμπι , σήμερα στις 21:30 στο ΟΑΚΑ, ωστόσο δεν μπορεί να υπολογίζει στους Αχιλλέα Πούγγουρα, Χουάν Χοσέ Περέα και Ούφε Μπεκ.

Ο Δώνης ανακοίνωσε τις επιλογές του αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σημερινής, απογευματινής προπόνησης στην οποία οι «πράσινοι» έκαναν προθέρμανση, έπαιξαν «κορόιδο» και ολοκλήρωσαν με προπονητικό διπλό. Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού απαρτίζεται από τους: Διούδη, Ξενόπουλο, Γιόχανσον, Ινσούα, Κολοβέτσιο, Σένκεφελντ, Χατζηθεοδωρίδη, Νούνες, Κολοβό, Δώνη, Ζαχίντ, Χατζηγιοβάνη, Μπουζούκη, Αγιούμπ, Κουρμπέλη, Ναγκί, Ανουάρ, Σερπέζη, Μακέντα και Καμπετσή.

ΆΕΚ: Μέσα ο Αραούχο, εκτός ο Γαλανόπουλος

Όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές συμπεριέλαβε στην αποστολή ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάσιμο Καρέρα, για την πρεμιέρα των Play Off της Super League.

Ο Κώστας Γαλανόπουλος παρέμεινε κλινήρης λόγω της γαστρεντερίτιδας που τον ταλαιπωρεί, ενώ ο Γιάννης-Φοίβος Μπότος ακολούθησε το ατομικό του πρόγραμμα. Οι υπόλοιποι παίκτες προπονήθηκαν κανονικά, με τον Καρέρα να ανακοινώνει μετά το τέλος του προγράμματος τις επιλογές του. Σε αυτές βρίσκονται τόσο ο Σέρχιο Αραούχο όσο και ο Νέλσον Ολιβέιρα.

Αναλυτικά: Μπάρκας, Τσιντώτας, Μπακάκης, Λόπες, Οικονόμου, Λάτσι, Τσιγκρίνσκι, Βράνιες, Χουλτ, Σβάρνας, Σιμάνσκι, Κρίστιτσιτς, Βέρντε, Σιμόες, Αλμπάνης, Κλωναρίδης, Μάνταλος, Σαμπανάτζοβιτς, Λιβάια, Αραούχο, Ολιβέιρα, Μαχαίρας.