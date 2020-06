Κόσμος

Σύλληψη υπόπτου για τον θάνατο εγκύου ελεφαντίνας από κροτίδα

Συγκίνηση και οργή προκάλεσε ο μαρτυρικός θάνατος του άτυχου ζώου. Που κατέληξαν οι έρευνες των Αρχών.

Η ινδική αστυνομία συνέλαβε έναν εργαζόμενο σε αγρόκτημα και καταζητεί δύο άλλους στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο μιας εγκύου ελεφαντίνας, η οποία έφαγε φρούτα παγιδευμένα με κροτίδες.

Ο φρικτός θάνατος του ζώου προκάλεσε οργή και συγκίνηση σε όλη τη χώρα: σταρ του Μπόλιγουντ, αθλητές και επικεφαλής επιχειρήσεων εξέφρασαν την αγανάκτησή τους μέσω των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης.

Η άγρια ελεφαντίνα περιφερόταν στις 27 Μαΐου σε ένα χωριό του κρατιδίου Κεράλα, όπου βρήκε και έφαγε ένα φρούτο. Η κροτίδα που περιείχε εξερράγη στο στόμα της. Μερικές ώρες αργότερα, τρελαμένη από τον πόνο, υπέκυψε στα τραύματά της σε έναν ποταμό όπου μπήκε προφανώς για να δροσίσει τα εγκαύματά της.

Τα παγιδευμένα φρούτα είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται συχνά από τους χωρικούς προκειμένου να προστατεύσουν τις καλλιέργειές τους από τα άγρια ζώα, τα οποία έχουν χάσει το φυσικό περιβάλλον τους λόγω της αποψίλωσης των δασών.

Ο συλληφθείς, που ονομάζεται Π. Γουίλσον, ομολόγησε ότι χρησιμοποίησε παγιδευμένες καρύδες για να εκδιώξει τα άγρια ζώα που περιφέρονταν στη φυτεία καουτσουκόδεντρων, είπε ο Σουρέντρα Κούμαρ, ο υπεύθυνος για την προστασία της άγριας πανίδας της Κεράλα. Οι άλλοι δύο ύποπτοι διαφεύγουν.

Οι τρεις άνδρες κατασκεύασαν πολλές τέτοιες «εκρηκτικές καρύδες» κατά τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου και τις πέταξαν γύρω από τη φυτεία. Αν κριθούν ένοχοι κινδυνεύουν να καταδικαστούν σε κάθειρξη έως και 7 ετών επειδή σκότωσαν έναν ελέφαντα, είδος που προστατεύεται στην Ινδία.

Η υπόθεση πήρε και πολιτική τροπή στη χώρα, όταν πολλοί εθνικιστές ινδουιστές αξιωματούχοι κατηγόρησαν ψευδώς τη μουσουλμανική κοινότητα της Ινδίας ως υπεύθυνη. Υποστήριζαν ότι οι μουσουλμάνοι στοχοθετούν τους ελέφαντες επειδή το ζώο αυτό είναι η ενσάρκωση του ινδουιστικού θεού Γκανές.?