Οικονομία

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: και χορός στα πανηγύρια, αλλά… με αποστάσεις (βίντεο)

Διαρκείς ελέγχους στην αγορά για την τήρηση των μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού, προανήγγειλε ο Υφ. Ανάπτυξης.

«Δεν θα υπάρξει χαλάρωση των μέτρων για τα πανηγύρια και τις θερινές εκδηλώσεις σε όλη την χώρα. Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι είναι διαφορετικό αυτό το καλοκαίρι. Στα πανηγύρια θα επιτρέπεται ο χορός, αλλά με μέτρο και αποστάσεις για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού», είπε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Όπως είπε ο κ. Παπαθανάσης, «ήδη επιβλήθηκε πρόστιμο σε beach bar και σφράγισμα του καταστήματος για μεγάλο διάστημα, αφού διαπιστώθηκαν διάφορες παραβάσεις για μη τήρηση των μέτρων, μια εκ των οποίων ήταν η μη τήρηση αποστάσεων, καθώς οι ελεγκτές είδαν ότι χόρευε ο ένας πελάτης επάνω στον άλλο».

Ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι τα μέτρα θα πρέπει να τηρούνται και στις παραλίες, με ευλαβική τήρηση και των αποστάσεων σε ξαπλώστρες και ομπρέλες, αλλά και στα καταστήματα εστίασης – ειδικά στους εσωτερικούς χώρους- όπως και στα γυμναστήρια που ανοίγουν από τις 15 Ιουνίου.

Όπως τόνισε, θα υπάρχει καθημερινός έλεγχος σε διάφορες περιοχές της χώρας και σε όλες τις δραστηριότητες, καλώντας καταστηματάρχες και πελάτες να επιδείξουν υπεύθυνη στάση ανάλογη με την περίοδο του lockdown.