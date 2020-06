Οικονομία

Τα κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση

Έως 80% χαμηλότερο είναι το κόστος χρήσης και συντήρησης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε σχέση με τα συμβατικά. Κίνητρα και επιδοτήσεις.

Έως 80% χαμηλότερο είναι το κόστος χρήσης και συντήρησης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε σχέση με τα συμβατικά, ενώ με τα κίνητρα και τις επιδοτήσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Παρασκευή μειώνεται σημαντικά το κόστος αγοράς τους και πλησιάζει στο επίπεδο ενός αντίστοιχου συμβατικού.

Αυτά προκύπτουν από την παρουσίαση των μέτρων για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα που έκαναν την Παρασκευή ο υπουργός Περιβάλλοντος - Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής και τα στοιχεία που παρέθεσε η γενική γραμματέας του ΥΠΕΝ Αλεξάνδρα Σδούκου.

Η δέσμη των μέτρων ενίσχυσης της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων που θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή (το σχετικό νομοσχέδιο προβλέπεται να ψηφιστεί τον Ιούλιο) έχει προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, ποσό με το οποίο θα επιδοτηθεί η αγορά 1.700 ΙΧ, 3.000 δικύκλων (εκ των οποίων 1.500 ποδήλατα), 1.000 ταξί, 6.000 εταιρικών οχημάτων και η εγκατάσταση 1.000 οικιακών σημείων φόρτισης. Πάντως ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως το ποσό των 100 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2020-2021 είναι μόνο η αρχή. «Θα ακολουθήσουν, όπως είπε, αντίστοιχα τέτοια πακέτα και τα επόμενα χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις πρόσφατες ανακοινώσεις της για το Ταμείο Ανάκαμψης αγκαλιάζει την ηλεκτροκίνηση και προβλέπει τη χρηματοδότηση 1 εκατ. φορτιστών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επομένως προσδοκούμε βασίμως χρηματοδότηση και από ευρωπαϊκούς πόρους για την συνέχιση αυτής της προσπάθειας».

Με τις επιδοτήσεις η τελική τιμή ενός ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου προβλέπεται να μειωθεί κατά μέσο όρο 25%, ενώ πολύ μεγαλύτερη ποσοστιαία είναι η μείωση της τιμής για τα δίτροχα (μοτοσυκλέτες, σκούτερ και ποδήλατα). Υπενθυμίζεται ότι τα κίνητρα είναι:

Για τα ΙΧ, έκπτωση ίση με το 15% της λιανικής τιμής προ φόρων με όριο τα 5.500 ευρώ συν 500 ευρώ για όσους προχωρήσουν και στην εγκατάσταση οικιακού φορτιστή, το κόστος του οποίου κυμαίνεται στα 1.000 ευρώ.

Για τα σκούτερ, 20% της λιανικής τιμής προ φόρων με όριο τα 800 ευρώ.

Για τα ποδήλατα, 40% της αξίας με όριο επίσης τα 800 ευρώ.

Επιπλέον μπόνους απόσυρσης, ύψους 1.000 ευρώ για ΙΧ και 400 ευρώ για μοτοσικλέτες αν ο αγοραστής του ηλεκτρικού οχήματος προχωρήσει σε απόσυρση του παλιού.

Αυξημένες επιδοτήσεις για επαγγελματικά οχήματα και ταξί, ειδικά κίνητρα και αποσβέσεις για εταιρικούς στόλους.

Σημαντική ωφέλεια προκύπτει από το μειωμένο κόστος χρήσης και συντήρησης των ηλεκτρικών οχημάτων και συγκεκριμένα:

Το κόστος καυσίμου για συμβατικό όχημα που διανύει 10.000 χλμ. το χρόνο είναι 1.200 ευρώ. Για ηλεκτρικό όχημα το κόστος του ρεύματος για την ίδια απόσταση είναι 420 ευρώ, ενώ με νυχτερινό τιμολόγιο το κόστος πέφτει στα 220 ευρώ, δηλαδή 80% χαμηλότερα από το συμβατικό.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας, κυκλοφορούν ελεύθερα στο δακτύλιο και δεν θα χρεώνονται για τη στάθμευση για δύο χρόνια. Επίσης, έχουν σημαντικά χαμηλότερο κόστος συντήρησης (ενδεικτικά, ένα σέρβις κοστίζει 100 ευρώ έναντι 350 ευρώ κατά μέσο όρο για τα συμβατικά).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές η διαδικασία για την εκταμίευση της επιδότησης θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω εφαρμογής ανάλογης με αυτήν που ισχύει για την επιδότηση των επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια («Εξοικονόμηση κατ' Οίκον»).

Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται σε δέκα βήματα που έχουν ως εξής:

Εισαγωγή στοιχείων στα πεδία του συστήματος

Επιλογή Μοντέλου Οχήματος από την καταχωρημένη λίστα

Επιλογή αγοράς/Μίσθωσης

Επιλογή δίκυκλου ή ποδηλάτου (tick choice)

Επιλογή (ΝΑΙ/ΌΧΙ) επιδότησης φορτιστή

Επιλογή Μοντέλου Φορτιστή από καταχωρημένη λίστα

Επιλογή απόσυρσης (ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Υπολογισμός επιδότησης

Επισύναψη δικαιολογητικών

Υποβολή Αίτησης.



Στη λίστα των επιλέξιμων οχημάτων υπάρχουν αρκετές δεκάδες επιλογές για ΙΧ και επαγγελματικά οχήματα που εμπλουτίζονται με την πάροδο του χρόνου καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία διεθνώς στρέφεται προς την ηλεκτροκίνηση.