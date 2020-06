Κόσμος

Κορονοϊός - Βραζιλία: σε έξαρση η επιδημία

Εκατοντάδες οι νεκροί του προηγούμενου 24ώρου, εκατοντάδες χιλιάδες τα κρούσματα. Αντιδράσεις για "αποκρυψη' της πραγματικής κατάστασης.

Ακόμη 904 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έχοντας διαγνωστεί με τον νέο κορονοϊού τις τελευταίες 24 ώρες στην Βραζιλία, ανακοίνωσε αργά το Σάββατο το υπουργείο Υγείας. Το σύνολο των νεκρών εξαιτίας της Covid-19 ανέρχεται πλέον στη χώρα σε 35.930.

Παράλληλα καταγράφηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο 27.075 νέα κρούσματα του ιού, ανεβάζοντας σε 672.846 τις επιβεβαιωμένες μολύνσεις.





“Λογοκρισία” στον αριθμό των θυμάτων και των κρουσμάτων

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου υπερασπίστηκε το Σάββατο την απόφαση της κυβέρνησής του να αποσιωπήσει εν μέρει τα επίσημα δεδομένα σχετικά με την πανδημία του νέου κορονοϊού στη χώρα.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής, το υπουργείο Υγείας κατέβασε την ιστοσελίδα που παρουσίαζε την εξέλιξη της πανδημίας σε πραγματικό χρόνο, ανά Πολιτεία και δήμο. Το υπουργείο σταμάτησε έτσι να ανακοινώνει τον συνολικό αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και τον απολογισμό των νεκρών.

«Τα σωρευτικά δεδομένα (…) δεν αντικατοπτρίζουν το πού βρίσκεται η χώρα» έγραψε ο Μπολσονάρου στο Twitter, επικαλούμενος μια ανακοίνωση του υπουργείου. Πρόσθεσε ότι «είναι σε εξέλιξη άλλες ενέργειες» προκειμένου να βελτιωθεί ο τρόπος καταγραφής των κρουσμάτων και η επιβεβαίωση της διάγνωσης.

Ούτε ο πρόεδρος ούτε το υπουργείο έδωσαν κάποια εξήγηση για ποιο λόγο κατέβηκε η ιστοσελίδα covid.saude.gov.br. Το μεσημέρι σήμερα η σελίδα έγραφε μόνο ότι είναι «υπό συντήρηση».

«Η διαφάνεια στην πληροφόρηση είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο για την καταπολέμηση της επιδημίας», έγραψε ο Πάουλο Ζερόνιμο ντε Σόουζα, επικεφαλής της Ένωσης Τύπου της Βραζιλίας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «προσπαθεί να φιμώσει τον Τύπο» κάνοντας ανακοινώσεις σε τόσο περασμένη ώρα.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το θέμα, ο πρόεδρος Μπολσονάρου τα έβαλε με το Jornal Nacional, το δελτίο ειδήσεων με τη μεγαλύτερη θεαματικότητα στη Βραζιλία, που αρχίζει στις 8.30 το βράδυ. «Πάει το θέμα για το Jornal Nacional», σχολίασε δηκτικά, προσθέτοντας ότι αυτό το δελτίο «αρέσκεται να λέει ότι η Βραζιλία έχει ρεκόρ θανάτων».