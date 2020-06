Αθλητικά

Συγκλονιστικός Αντετοκούνμπο σε πορεία για τον Τζορτζ Φλόιντ (βίντεο)

Ο "Greek Freak" με την οικογένεια του συμμετείχε σε διαδήλωση κατά του ρατσισμού στο Μιλγουόκι. Ποιο ήταν το μήνυμά του προς το συγκεντρωμένο πλήθος.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει περάσει πολύ δύσκολα στην ζωή του, πριν φθάσει στην κορυφή του κόσμου. Ο Ελληνας άσος, με καταγωγή από την Νιγηρία, είχε δύσκολα παιδικά χρόνια, σε οικονομικό επίπεδο, όμως η οικογένεια του φρόντισε να τον «οπλίσει» -όπως και τα αδέλφια του- με αξίες και ιδανικά, όπως ο σεβασμός και η αλληλεγγύη. Ο Giannis έχει δηλώσει πολλές φορές ότι δεν ξεχνά ποτέ αυτά τα χρόνια και πως αποτελούν οδηγό για την ζωή και την εξέλιξη του. Και φρόντισε να το αποδείξει για ακόμη μία φορά, καθώς -μαζί με την οικογένεια του- συμμετείχε σε ειρηνική διαδήλωση κατά του ρατσισμού στο Μιλγουόκι.

Συνοδευόμενος από αρκετούς συμπαίκτες του στους Μπακς, ο Αντετοκούνμπο φορώντας προστατευτική μάσκα, γάντια και μία μπλούζα με το μήνυμα «δεν μπορώ να αναπνεύσω», τίμησε τον Τζορτζ Φλόϊντ, ο οποίος δολοφονήθηκε προ ημερών στην Μινεάπολη από αστυνομικό, κατά την διάρκεια της σύλληψης του. Αυτή η φράση, ήταν τα τελευταία λόγια του νεκρού Αφροαμερικανού και πλέον έχει γίνει παγκόσμιο σύνθημα κατά των διακρίσεων και της αστυνομικής βίας.

Σε κάποια στιγμή, ο Αντετοκούνμπο, απευθυνόμενος στο πλήθος, είπε: «Αυτή είναι η πόλη μας και ήρθαμε εδώ για να στηρίξουμε την προσπάθεια. Θέλουμε την αλλαγή, θέλουμε Δικαιοσύνη και γι’ αυτό είμαστε εδώ. Θέλω το παιδί μου να μεγαλώσει εδώ στο Μιλγουόκι και να μην φοβάται να περπατά στους δρόμους. Δεν θέλω το παιδί μου να έχει μίσος στην καρδιά του. Δεν έχει σημασία το χρώμα, είμαστε όλοι άνθρωποι. Δεν το κάνουμε αυτό για δημοσιότητα, δεν με νοιάζει, απλά σας αγαπώ και θέλω να δείτε ότι είμαι εδώ μαζί σας», γνωρίζοντας την αποθέωση από τους συγκεντρωμένους.

Οι διαδηλώσεις στο Μιλγουόκι είναι από τις πιό έντονες στις ΗΠΑ, με τους διαδηλωτές να υποστηρίζουν ότι δεν θα σταματήσουν, μέχρι να δουν συστηματικές αλλαγές που αποδεικνύουν ότι η ζωή των μαύρων έχει σημασία.

“We want change. We want justice.”



Giannis addressing the protesters in Milwaukee



(via @Sam__CT) pic.twitter.com/IIKT5d3uau — Bleacher Report (@BleacherReport) June 7, 2020