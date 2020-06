Οικονομία

Ο Χάρης Θεοχάρης στον ΑΝΤ1 για τον Τουρισμό και το διαφημιστικό σποτ (βίντεο)

Τι απαντά ο Υπ. Τουρισμού στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης και τι λέει για την καμπάνια.

«Είμαστε από τις πρώτες χώρες που παρουσίασαν ένα πλαίσιο για άνοιγμα του τουρισμού και τώρα έχουμε περάσει στο επόμενο στάδιο των επαφών με τους tour operator για να υπάρξει προσέλκυση τουριστών στην χώρα», ανέφερε ο Χάρης Θεοχάρης μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Σε ότι αφορά τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για το σποτ της τουριστικής διαφήμισης της Ελλάδας ο κ. Θεοχάρης είπε ότι «η αντιπολίτευση στηρίζεται σε αναπαραγωγή ψευδών ειδήσεων και υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο με την χρηματοδότηση, όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ».

Ο Υπ. Τουρισμού ανέφερε ότι «τα 32 εκατομμύρια ευρώ που αναφέρει η αντιπολίτευση ως κόστος για την καμπάνια είναι εκτός πραγματικότητας, καθώς δε υπερβαίνουν τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΕΟΤ. Υπάρχει μόνο δαπάνη 99.000 ευρώ, για να καλυφθεί το κόστος διαφήμισης της χώρας στο Facebook, καθώς αυτό νομικά δεν μπορεί να γίνει μέσω του ΕΟΤ». Επανέλαβε ότι το σποτ, ως ιδέα και υλοποίηση, αποτέλεσε δωρεά του Marketing Greece στον ΕΟΤ.

Ο κ. Θεοχάρης είπε ότι «η προώθηση της χώρας ως τουριστικού προορισμού είναι πολύπλευρη φέτος, επικεντρωμένη σε ζητήματα ασφάλειας, και με βασικό σύνθημα ότι το “state of mind”, αλλά ότι “η Ελλάδα είναι καλοκαίρι” και το καλοκαίρι στην Ελλάδα μπορεί να είναι 12 μήνες», σημειώνοντας ότι «σε αυτήν την προσπάθεια πρέπει να είμαστε όλοι μαζί».

Ο Υπ. Τουρισμού ανέφερε ότι ετοιμάζονται και άλλα σποτ για την προσέλκυση τουριστών, μέσω των συνήθων πρακτικών του ΕΟΤ, τα οποία θα αφορούν και την ασφάλεια έναντι του κορονοϊού. Όπως ανέφερε, η επικεφαλής του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, στηρίζει πλήρως την κυβερνητική προσπάθεια, ενώ η απουσία της από την εκδήλωση παρουσία του Πρωθυπουργού δεν ήταν σκόπιμη και εις ένδειξη διαφωνίας. Παραδέχθηκε πάντως ότι υπήρξε σύγκρουση στο ΔΣ του ΕΟΤ, η οποία οδήγησε σε παραίτηση τεσσάρων μελών του.