Κόσμος

Τζορτζ Φλόιντ: Τεράστιο κύμα διαδηλώσεων στις ΗΠΑ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίσθηκαν για 12η ημέρα οι διαμαρτυρίες που πυροδοτήθηκαν από τον τραγικό θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στα χέρια αστυνομικών.

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Ουάσινγκτον και άλλες αμερικανικές πόλεις χθες, Σάββατο, ζητώντας να σταματήσει η ρατσιστική και βάναυση συμπεριφορά των δυνάμεων επιβολής του νόμου, καθώς οι διαμαρτυρίες που πυροδοτήθηκαν από τον τραγικό θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στα χέρια αστυνομικών της Μινεάπολις συνεχίσθηκαν για 12η ημέρα.

Μια συγκέντρωση στο Μνημείο Λίνκολν και πορεία στον Λευκό Οίκο σηματοδότησε τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα διαμαρτυρία αφότου δημοσιοποιήθηκαν οι εικόνες που δείχνουν τον Φλόιντ, έναν άοπλο μαύρο με χειροπέδες, να κείτεται μπρούμυτα και να πασχίζει να αναπνεύσει ενώ ένας λευκός αστυνομικός έχει γονατίσει στον λαιμό του.

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες σε πολλά αστικά κέντρα --ανάμεσά τους η Νέα Υόρκη, η Ατλάντα, η Φιλαδέλφεια, το Σικάγο, το Λος Άντζελες, το Σαν Φρανσίσκο, το Σιάτλ, η Βοστώνη και το Μαϊάμι-- καθώς και σε μικρές, αγροτικές κοινότητες σ' όλη τη χώρα.

«Αισθάνομαι σαν να συμμετέχω στην ιστορία και σ' ένα τμήμα της ομάδας των ανθρώπων που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο για όλους», λέει η Τζαμίλα Μουάχιμαν, μία κάτοικος της Ουάσιγνκτον που συμμετείχε στη διαδήλωση κοντά στον Λευκό Οίκο.

Μια από τις διαδηλώσεις με το σύνθημα Black Lives Matter (Οι ζωές των μαύρων μετράνε) που προκάλεσαν έκπληξη ήταν η συγκέντρωση 150 έως 200 ανθρώπων στην πόλη Βάιντορ του Τέξας, περιβόητη για τις σχέσεις της με την Κου Κλουξ Κλαν.

Οι χθεσινές διαμαρτυρίες ήταν πιο ήρεμες, σε σύγκριση με την οργή που είχε επικρατήσει στις διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών, οι οποίες ήταν ωστόσο και πάλι ως επί το πλείστον ειρηνικές. Η εβδομάδα άρχισε με σποραδικά επεισόδια εμπρησμών και βανδαλισμών που οι αρχές και ακτιβιστές απέδωσαν σε μεγάλο μέρος σε υποκινητές και εγκληματικά στοιχεία.

Οι αρχές κατέφυγαν κατά διαστήματα σε βίαιες μεθόδους καθώς προσπαθούσαν να επιβάλουν απαγόρευση της κυκλοφορίας σε ορισμένες πόλεις, περιλαμβανομένων της Νέας Υόρκης και της Ουάσινγκτον, όπου αστυνομικοί με γκλομπ και ειδική εξάρτυση διέλυσαν ειρηνικές διαδηλώσεις.

Οι συγκρούσεις αυτές το μόνο που κατάφεραν ήταν να ενισχύσουν ένα ευρύτερο κίνημα που ζητεί εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις του συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης και του τρόπου που αντιμετωπίζει τις φυλετικές μειονότητες.

«Ελπίζω ότι θα πετύχουμε πραγματικά κάποια αλλαγή των όσων συμβαίνουν. Άνθρωποι γονατίζουν και διαδηλώνουν και ικετεύουν εδώ και πολύ καιρό, φτάνει πια», είπε η 42χρονη διαδηλώτρια Καρτρίνα Φερνάντες κοντά στην είσοδο του Λευκού Οίκου. «Δεν μπορούμε να ανεχθούμε πολλά περισσότερα».

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση μέχρι τώρα

Η χθεσινή συγκέντρωση στην Ουάσινγκτον ήταν η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής για τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ.

Πλήθη δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ παρά τους κινδύνους για την υγεία εξαιτίας του κορονοϊού, αν και δεν υπάρχουν διαθέσιμες επίσημες εκτιμήσεις για τη συμμετοχή.

Μεγάλη πορεία διαδηλωτών πέρασε μπροστά από το George Washington University Hospital, μερικά τετράγωνα από τον Λευκό Οίκο, φωνάζοντας «Χέρια ψηλά, Μην πυροβολείτε!», «Κάνουμε πορεία για την ελπίδα, όχι για το μίσος» και «Δεν μπορώ να αναπνεύσω».

Στις συγκεντρώσεις στην Ουάσινγκτον, όπως και αλλού, συμμετείχαν άνθρωποι κάθε φυλής.

«Ως λευκός, επωφελούμαι από το status quo και έτσι το να μην διαδηλώσω και να μην εργασθώ ενεργά για να αποδομήσω τον θεσμικό ρατσισμό με καθιστά συνένοχο», λέει ο 40χρονος κυβερνητικός υπάλληλος Μάικλ Ντράμοντ εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο συμμετείχε στη διαδήλωση.

Ωστόσο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως ο αριθμός των διαδηλωτών στην Ουάσινγκτον ήταν χθες μικρότερος απ' ό,τι προβλεπόταν ότι θα είναι, κάτι που ο ίδιος απέδωσε στη δουλειά της Εθνοφρουράς, της Μυστικής Υπηρεσίας και της αστυνομίας της πρωτεύουσας.

«Πολύ μικρότερο πλήθος στην Ουάσινγκτον απ' ό,τι προβλεπόταν. Εθνοφρουρά, Μυστική Υπηρεσία και αστυνομία έκαναν φανταστική δουλειά. Ευχαριστώ!», έγραψε στο Twitter.

Εκατοντάδες χιλιόμετρα νοτιότερα, στη γενέτειρα του Τζορτζ Φλόιντ στο Ρέιφορντ της Βόρειας Καρολίνας, εκατοντάδες άνθρωποι έκαναν ουρά σε μια εκκλησία για να αποτίσουν φόρο τιμής στον νεκρό, η σορός του οποίου έχει εκτεθεί εκεί.

Η κηδεία του Τζορτζ Φλόιντ έχει προγραμματισθεί για την Τρίτη στο Χιούστον, όπου ζούσε πριν μετακομίσει στην περιοχή της Μινεάπολις.

Στη Νέα Υόρκη, ένα μεγάλο πλήθος διαδηλωτών διέσχισε χθες το απόγευμα τη Γέφυρα του Μπρούκλιν και πέρασε στο Μανχάταν για να κάνει πορεία στο Μπροντγουέι, που ήταν σε μεγάλο βαθμό έρημο. Χιλιάδες άλλοι συγκεντρώθηκαν στο Χάρλεμ, κοντά στο βορειοδυτικό άκρο του Σέντραλ Παρκ για να κάνουν πορεία 100 τετράγωνα προς τα κάτω, προς το Washington Square Park της πόλης.

Στη Φιλαδέλφεια,διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στα σκαλιά του Philadelphia Art Museum φωνάζοντας «Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη». Άλλοι έκαναν πορεία κατά μήκος της Benjamin Franklin Parkway, μέσα από την John F. Kennedy Plaza και γύρω από το Δημαρχείο της Φιλαδέλφειας.

Στη Δυτική Ακτή, διαδηλωτές απέκλεισαν για λίγο την κυκλοφορία στη Γέφυρα Golden Gate του Σαν Φρανσίσκο ενώ οδηγοί κόρναραν σε ένδειξη αλληλεγγύης.