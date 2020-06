Οικονομία

ΑΑΔΕ: Σε ρυθμούς... κορονοϊού οι έλεγχοι στην αγορά

«Τρέχουν» ήδη 35.000 έλεγχοι στην αγορά για τη θερινή περίοδο. Οι οδηγίες του διοικητή της ΑΑΔΕ.

Προσαρμοσμένοι στα δεδομένα του κορονοϊού είναι οι 35.000 έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που «τρέχουν» ήδη στην αγορά για τη θερινή περίοδο. Μετά τη σταδιακή επανέναρξη της αγοράς, οι οδηγίες του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, για τους ελέγχους είναι οι ακόλουθες:

Τον Ιούνιο, διενεργούνται, κυρίως, εμφανείς έλεγχοι σε επιχειρήσεις από συνεργεία των ΔΟΥ στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται η ελεγχόμενη περιοχή, με συμβουλευτικό χαρακτήρα ενίσχυσης συμμόρφωσης. Τον μήνα Ιούλιο οι έλεγχοι θα διενεργούνται σε ποσοστό 60% από συνεργεία των ΔΟΥ, στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται η ελεγχόμενη περιοχή και κατά 40% από συνεργεία των ΔΟΥ όμορων περιοχών (εκτός χωρικής αρμοδιότητας). Σταδιακά, και υπό την επιφύλαξη της διατήρησης των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών των γεωγραφικών περιοχών και της επικράτειας γενικότερα, θα αντιστραφεί η αναλογία των διενεργούμενων ελέγχων.

Οι κλάδοι οι οποίοι βρίσκονται σε προτεραιότητα από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, είναι οι εξής:

Παροχής Υπηρεσιών (συνεργεία, ιατρικές υπηρεσίες, οικοδομικές δραστηριότητες κ.α.). Επιχειρήσεις παραγωγής/πώλησης τροφίμων (αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, παραγωγής /μεταποίησης κρέατος, mini markets, επιχειρήσεις παρασκευής και διανομής πρόχειρου φαγητού, κ.λπ.) Λιανικό και χονδρικό εμπόριο Επιχειρήσεις καλλωπισμού Επιχειρήσεις σχετιζόμενες με εστίαση/παροχή ποτών Τουριστικές επιχειρήσεις. Λοιπές επιχειρήσεις. Κατά προτεραιότητα θα διενεργούνται έλεγχοι σε επιχειρήσεις με για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία ή καταγγελίες εκτεταμένης φοροδιαφυγής, απάτης, κ.λπ.

Επιπλέον, όπου χρειάζεται, οι εφοριακοί θα έχουν τη βοήθεια τελωνειακών και ελεγκτών του Γενικού Χημείου του Κράτους, για ελέγχους με αντικείμενο την παραγωγή, διακίνηση και εμπορία ποτών και τροφίμων καθώς και στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στις επιχειρήσεις χημικών προϊόντων. Ειδικότερα, οι χημικοί υπάλληλοι θα συμμετέχουν σε ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθούν θέματα νοθείας ή άλλων δόλιων πρακτικών, στους τομείς:

Αλκοολούχα ποτά

Μέλι, ελαιόλαδο και φέτα

Καύσιμα

Προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα (υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων)

Χημικά και βιομηχανικά προϊόντα, με έμφαση σε είδη με υψηλή τιμή μονάδας (κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα , δερμάτινα είδη και λοιπά ενδύματα) σε παρασκευάσματα τύπου «χλωρίνης», τα οποία έχουν ενταχθεί σε μειωμένο ΦΠΑ 6% έναντι όλων των λοιπών καθαριστικών, που εντάσσονται σε ΦΠΑ 24%, σε υφασμάτινες μάσκες κ.λπ.

Επιπρόσθετα, θα διενεργούνται έλεγχοι διακίνησης σε οδικούς άξονες-διόδια.

Σύμφωνα με τις ίδιες οδηγίες, συνιστάται στους ελεγκτές να φορούν μάσκα και γάντια κατά την είσοδό τους σε επιχειρήσεις.