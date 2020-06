Πολιτική

Νοτοπούλου στον ΑΝΤ1: θα έχουμε δράματα από τον Σεπτέμβριο (βίντεο)

Για δύσκολο αγώνα επιβίωσης των ανθρώπων του τουρισμού, κάνει λόγο η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπολύοντας «πυρά» στην Κυβέρνηση για την τουριστική προβολή της χώρας.

«Το μόνο που ακούμε είναι απόγνωση από τον κόσμο του τουρισμού. Οι εργαζόμενοι έχουν γίνει άνεργοι. Ακούσαμε ανθρώπους να μας λένε ότι έχουν εισπράξει τελευταία φορά χρήματα τον Οκτώβριο και θα ξαναεισπράξουν του χρόνου. Πώς θα επιβιώσουν αυτές οι επιχειρήσεις και πως θα συντηρήσουν εργαζόμενους;», είπε η Κατερίνα Νοτοπούλου, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προσέθεσε ότι «δεν έχει καταλάβει κανείς στην Κυβέρνηση τι γίνεται. Οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν μπορούν να ωφεληθούν από τα δάνεια και τα μέτρα που εξήγγειλε η Κυβέρνηση. Από τον Σεπτέμβριο θα έχουμε δράματα… μακάρι να διαψευστούμε, αλλά η κατάσταση θα είναι είναι δύσκολη»

Σε ότι αφορά τον θόρυβο σχετικά με το διαφημιστικό σποτ για τον τουρισμό, η κ. Νοτοπούλου είπε «από μια σοβαρή κυβέρνηση θα περιμέναμε να έχει σχεδιάσει επί δέκα μήνες μια καμπάνια για τον Τουρισμό και την διαχείριση κρίσεων», λέγοντας πάντως ότι προφανώς δεν μπορούσε να προβλεφθεί ο κορονοϊός.

Η κ. Νοτοπούλου επιτέθηκε στην Κυβέρνηση για το σποτ και την τουριστική προβολή της χώρας, λέγοντας ότι αυτή έχει εκχωρηθεί στην Marketing Greece ενώ θα έπρεπε να την «τρέχει» ο ΕΟΤ, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει σχέδιο της Κυβέρνησης για υποστήριξη της συγκεκριμένης εταιρείας», ενώ σχολίασε δηκτικά τις αναφορές του Υπ. Τουρισμού, στην ίδια εκπομπή, αναφορικά με την επικεφαλής του ΕΟΤ και τις παραιτήσεις μελών του ΔΣ του Οργανισμού.