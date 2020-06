Κόσμος

Κορονοϊός - Ρωσία: 6 νέα κρούσματα κάθε λεπτό!

"Καλπάζει" η εξάπλωση της επιδημίας στην χώρα.

Η Ρωσία κατέγραψε το τελευταίο 24ωρο 8.984 νέα κρούσματα του κορονοϊού, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό τους στη χώρα σε 467.673. Αυτό σημαίνει ότι επιβεβαιώνονταν 6 νέα κρούσματα ανά λεπτό, όλο το προηγούμενο 24ώρο.

Ο ρυθμός της ημερήσιας αύξησης των κρουσμάτων έφθασε το 2%, όπως και χθες.

Αξιωματούχοι ανακοίνωσαν επίσης σήμερα πως 134 άνθρωποι απεβίωσαν τις τελευταίες 24 ώρες, αυξάνοντας τον επίσημο απολογισμό των νεκρών στη Ρωσία σε 5.859.

Το πρακτορείο TASS σημειώνει πως ο ρυθμός αύξησης των νεκρών σημείωσε σήμερα χαμηλό ρεκόρ από τις 25 Μαΐου, όταν είχε ανακοινωθεί ο θάνατος 92 ανθρώπων.