Αθλητικά

Φλόριαν Βιρτς: Ο νεότερος σκόρερ στην Bundesliga (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε το παρθενικό γκολ του νεαρού άσου.

Ο 17χρονος άσος της Λεβερκούζεν, Φλόριαν Βιρτς, έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Bundesliga, μετά το «παρθενικό» γκολ της επαγγελματικής καριέρας του, το οποίο σημείωσε στην ήττα με 2-4 από την Μπάγερν Μονάχου για το γερμανικό πρωτάθλημα.

Οταλαντούχος μεσοεπιθετικός «νίκησε» στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης τον τερματοφύλακα της Μπάγερν και της Εθνικής Γερμανίας, Μάνουελ Νόιερ, με ένα εντυπωσιακό τελείωμα στο 89΄ και αφού πρώτα είχε ανακόψει την προσπάθεια του Λούκας Ερναντέζ. Ο Βιρτς είχε κάνει τα πρώτα βήματά του στην ακαδημία νέων της Κολωνίας, ενώ τον Ιανουάριο του 2020 εντάχθηκε στη Λεβερκούζεν.

Σε ηλικία 17 ετών και 34 ημερών, ο Γερμανός διεθνής ο έγινε νεότερος σκόρερ στην Bundesliga, παίρνοντας τα... σκήπτρα από τον -μέχρι πρότινος κάτοχο του ρεκόρ- Νούρι Σαχίν, ο οποίος είχε σκοράρει για την Μπορούσια Ντόρτμουντ το 2005 σε ηλικία 17 και 82 ημερών.