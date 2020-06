Κοινωνία

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Ο κορονοϊός δεν... τρόμαξε τους εκδρομείς

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Τροχαίας για την έξοδο του τριημέρου. Πόσα αυτοκίνητα πέρασαν από τα διόδια.

Η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, από τις 6:00 της Παρασκευής 5 Ιουνίου, έως την ίδια ώρα σήμερα (Κυριακή), ήταν μειωμένη στην Αθηνών - Κορίνθου και αυξημένη στην Αθηνών - Λαμίας σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πηγές της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Ειδικότερα, στο συγκεκριμένο διήμερο, από τα διόδια της Ελευσίνας πέρασαν 95.000 οχήματα, έναντι 103.000 πέρσι, ενώ από τα διόδια των Αφιδνών 79.000 έναντι 75.000 πέρσι.

Η ΕΛΑΣ έχει λάβει αυξημένα μέτρα Τροχαίας και αναπτύσσει ειδικές δράσεις σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων δυστυχημάτων και ατυχημάτων.

Υπενθυμίζεται, ότι αύριο (Δευτέρα) θα ισχύσει απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων ωφελίμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου, από τις 16:00 έως τις 23:00, για το ρεύμα εισόδου, ως εξής:

Στον αυτοκινητόδρομο Α8 (Αθήνα - Πάτρα), στο ρεύμα προς Αθήνα, από τα Διόδια Ρίου (Χ.Θ. 199+660) μέχρι τα Διόδια Ελευσίνας (Χ.Θ. 26+500).

Στον αυτοκινητόδρομο Α1 (Αθήνα - Θεσσαλονίκη Εύζωνοι), στο ρεύμα προς Αθήνα, από τον κόμβο Λεπτοκαρυάς (Χ.Θ. 410+359) μέχρι τα διόδια Μακρυχωρίου (Χ.Θ. 374+291), από τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας (Χ.Θ. 242+479) μέχρι τον κόμβο Ροδίτσας (Λαμία) (Χ.Θ. 212+625), και από τη διασταύρωση του Μπράλου (Χ.Θ. 203+065) μέχρι τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) (Χ.Θ. 27+960).

Στην εθνική οδό Ν. Μουδανιών - Θεσσαλονίκης από το 34ο χιλιόμετρο μέχρι την αερογέφυρα Θέρμης.

Στον αυτοκινητόδρομο Α11 (Σχηματάρι - Χαλκίδα), στο ρεύμα προς Σχηματάρι, από την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (Χ.Θ. 12+300) μέχρι τη διασταύρωσή της με τον αυτοκινητόδρομο Α1 (Χ.Θ. 65+820).

Στην εθνική οδό Καβάλας - Θεσσαλονίκης από τη διασταύρωση Λέων Αμφίπολης (Χ.Θ. 97+550) μέχρι το 11ο χλμ. (Χ.Θ.11+340) αυτής.

Στον αυτοκινητόδρομο Α5 (Ιόνια Οδός), στο ρεύμα προς Αντίρριο, από το τέλος της Ιόνιας Οδού (Χ.Θ. 200+991) έως τη γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» (Χ.Θ. 0+000).

Στον αυτοκινητόδρομο Α7 (Κεντρικής Πελοποννήσου), στο ρεύμα προς Αθήνα, από τον Ισόπεδο Κυκλικό Κόμβο Σπάρτης (Χ.Θ. 240+800) (Περιμετρική Καλαμάτας) έως τον Α/Κ Κορίνθου (Χ.Θ. 85+300).

Στον αυτοκινητόδρομο Α71 (Λεύκτρο - Σπάρτη), στο ρεύμα προς Λεύκτρο, από Α/Κ Σπάρτης (Χ.Θ. 45+000) έως τον Α/Κ Λεύκτρου (0+000).