Συγκλονίζει ο σύζυγος της Δώρας: το παιδί “ένιωσε” την στιγμή που πέθανε η μαμά του

Τι λέει ο χαροκαμένος άνδρας για το τραγικό παιχνίδι της ζωής και τις ευθύνες για τον θάνατο της άτυχης λεχώνας.

Θλίψη στο Πανελλήνιο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της 27χρονης, που είχε μείνει εγκεφαλικά νεκρή μετά από καισαρική στο Ρίο. Η νεαρή μητέρα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, ωστόσο στη συνέχεια διασωληνώθηκε και εισήχθη στην Εντατική.

Η οικογένεια της συντετριμμένη, μέχρι και την τελευταία στιγμή ήλπιζε σε ένα θαύμα. Ένα θαύμα που δεν ήρθε. Υστέρα από 18 ημέρες στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο Νοσοκομείο του Ρίου το νεαρό κορίτσι παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή ,δυστυχώς δεν τα κατάφερε και λίγο μετά τις 7 το πρωί οι γιατροί ανακοινώνουν ότι η καρδιά της σταμάτησε.

Ο σύζυγός της μίλησε στο Star και το μήνυμά του ραγίζει καρδιές. «Κάποιοι κατέστρεψαν όνειρα. Κατέστρεψαν δύο οικογένειες. Μας δημιούργησαν μεγάλο πόνο. Οπότε έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη να ρίξει φως στην υπόθεση της Δώρας να δικαιωθεί η ψυχούλα της», λέει ο Τάσος.

Ο Τάσος και η Δώρα θα έβγαιναν από το μαιευτήριο με το παιδάκι τους στην αγκαλιά. Τώρα, μόνος του καλείται να σταθεί βράχος δίπλα στο αγοράκι που ήρθε στον κόσμο και την ίδια στιγμή να πει αντίο για πάντα στον άνθρωπό του.

Όπως λέει το βρέφος «ένιωσε» να φεύγει η ψυχή της μητέρας του και εξηγεί ότι η Δώρα άφησε την τελευταία της πνοή περίπου στις 7 η ώρα το πρωί και τότε το μωράκι ξύπνησε και άρχισε να κλαίει.

Όπως είχε πει στον ΑΝΤ1, πριν λίγα 24ώρα ο Τάσος Καλογερόπουλος, η άτυχη Δώρα «ήταν πολύ χαρούμενη και μου λέει… αύριο θα έχουμε μωράκι στο σπίτι. Μου λέει… μπορείς να το συνειδητοποιήσεις; Της λέω… ναι. Και μετά κάναμε τα επόμενα σχέδια που ήταν ο γάμος και η βάπτιση, γιατί είμασταν νιόπαντροι, ούτε πέντε μήνες δεν έχουμε κλείσει. Το έχουμε πάρει σπίτι και είναι υγιέστατο. Και τώρα η ζωή τα έφερε αλλιώς»…

Από την πρώτη στιγμή οι δικοί της άνθρωποι προσπαθούν να βρουν απαντήσεις...Τι ακριβώς συνέβη τελικά στο χειρουργείο και η Δώρα πια δεν βρίσκεται στη ζωή; Ο σύζυγος της 27χρονης μιλώντας στον ΑΝΤ1 είχε διευκρινίσει πως η νεαρή κοπέλα ήταν υγιέστατη, όμως μετά την νάρκωση... δεν ξύπνησε ποτέ.

«Εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη και πιστεύουμε στο τέλος να βγει η αλήθεια στο φως και δε θέλουμε να το ξαναπάθει, να το ξαναπεράσει αυτό το πράγμα κανένας άλλος άνθρωπος, γιατί αυτή τη στιγμή θα έπρεπε κανονικά εγώ να είμαι με τη γυναίκα μου και το παιδί μου στο σπίτι», λέει ο χαροκαμένος άνδρας.

Για την υπόθεση έχει διαταχθεί κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα με τους γιατρούς να έχουν ήδη καταθέσει, ενώ φως στα αίτια θανάτου της νεαρής κοπέλας αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.